Ko ne smije da pije magnezijum?

Toliko se priča o ovom mineralu da bi čovjek mogao pomisliti kako ga mogu piti svi, bez razmišljanja i bez posljedica. Ali to jednostavno nije tačno.

Ovaj mineral jeste neophodan za zdrave mišiće, nerve, kosti i regulaciju nivoa šećera u krvi.

Podržava čak do 800 fizičkih i mentalnih procesa i više od 300 aktivnosti enzimskog sistema.

No, upravo zato što je toliko aktivan u tijelu, njegova suplementacija zahtijeva oprez, posebno kod osoba sa određenim hroničnim stanjima.

Zašto magnezijum nije bezazlen kao što se čini

Većina zdravih ljudi može bez problema da unosi magnezijum kroz hranu. Špinat, bademi, sjemenke bundeve, crni pasulj, čak i obična banana sadrže solidne količine ovog minerala.

Problem nastaje kada se posegne za suplementima, jer se tu količine brzo nagomilaju.

Preporučena dnevna doza magnezijuma za odrasle muškarce iznosi 400 do 420 miligrama, dok je za žene nešto niža i kreće se od 310 do 320 miligrama.

Gornja granica za unos magnezijuma isključivo kroz suplemente iznosi 350 miligrama dnevno (prema opštim medicinskim smjernicama). Zašto je ta granica niža od ukupne preporučene doze? Zato što čovjek kroz hranu već unosi određenu količinu magnezijuma, budući da se ovaj mineral nalazi u velikom broju namirnica.

Kada se prekorače bezbjedne količine putem suplemenata, tijelo to ne oprašta tiho. Mučnina, dijareja i slabost mišića su među prvim znacima da je organizam primio previše.

Bolesti bubrega i opasnost od nagomilavanja

Osobe sa bolestima bubrega spadaju u grupu kojoj magnezijum može napraviti ozbiljne probleme. Zdravi bubrezi su zaduženi za filtriranje viška minerala iz krvi. Kada ta funkcija oslabi, magnezijum se zadržava u organizmu duže nego što bi trebalo i njegova koncentracija raste. Ono što je kod zdrave osobe koristan mineral, kod bubrežnog bolesnika postaje potencijalna opasnost.

Hipermagnezemija, stanje u kome je nivo magnezijuma u krvi previsok, može izazvati pad krvnog pritiska, otežano disanje, pa čak i srčane aritmije. Zato osobe sa hroničnom bubrežnom bolešću ili smanjenom funkcijom bubrega ne bi trebalo da uzimaju magnezijum bez prethodnog razgovora sa ljekarom, čak ni u malim dozama.

Srčana oboljenja zahtijevaju dodatni oprez

Veza između magnezijuma i srca je složena. Ovaj mineral učestvuje u regulaciji srčanog ritma, prenosi kalcijum kroz ćelijske membrane i doprinosi normalnoj kontrakciji srčanog mišića. Zvuči kao da je savršen za srce, zar ne?

Ali kod osoba koje već imaju srčana oboljenja, nekontrolisan unos magnezijuma može poremetiti ravnotežu elektrolita. Previsok nivo magnezijuma utiče na električne impulse u srcu, što može izazvati bradikardiju (usporen rad srca) ili druge oblike poremećaja srčanog ritma.

Osobe sa srčanom insuficijencijom, aritmijama ili drugim kardiovaskularnim bolestima moraju obavezno da konsultuju kardiologa prije nego što dodaju magnezijum u svoju dnevnu rutinu.

To ne znači da magnezijum škodi srcu. Štaviše, hronični deficit magnezijuma može povećati rizik od srčanog ili moždanog udara. Ključ je u ravnoteži koju ne treba tražiti samostalno ako postoji dijagnostikovano oboljenje.

Dijabetes i magnezijum nisu uvijek dobar par

Osobe sa dijabetesom često imaju povećanu potrebu za magnezijumom, ali i poseban rizik od njegove nekontrolisane upotrebe. Ovaj mineral pomaže u regulaciji nivoa šećera u krvi i poboljšava osjetljivost na insulin. Međutim, dijabetičari koji koriste lijekove za snižavanje šećera ili insulin moraju biti oprezni.

Magnezijum može pojačati dejstvo nekih antidijabetičkih lijekova, što može dovesti do naglog pada šećera u krvi (hipoglikemije). Hipoglikemija može izazvati vrtoglavicu, konfuziju, gubitak svijesti, pa i teže posljedice. Zato je za svaku osobu sa dijabetesom obavezan razgovor sa endokrinologom prije započinjanja suplementacije.

Bolesti crijeva mijenjaju pravila igre

Kada se pomene magnezijum-citrat, mnogi odmah pomisle na njegovo laksativno dejstvo. Riječ je o obliku magnezijuma vezanom za limunsku kiselinu. Upravo zbog tog prirodnog laksativnog efekta on se često koristi za rješavanje problema sa opstipacijom (zatvorom).

Ali šta se dešava kod osoba sa inflamatornim bolestima crijeva, poput Kronove bolesti ili ulceroznog kolitisa? Laksativni efekat može pogoršati već postojeće tegobe. S druge strane, magnezijum-oksid se slabo apsorbuje u digestivnom traktu i češće se koristi za ublažavanje gorušice. Kod osoba sa osjetljivim crijevima svaki od ovih oblika može izazvati dodatnu dijareju, nadimanje ili bolove u stomaku.

Razlika između glicinata, citrata i oksida nije samo hemijska; to je razlika koja nekome donosi olakšanje, a nekome pogoršanje simptoma.

Interakcije sa lijekovima koje se lako previde

Magnezijum stupa u interakciju sa brojnim lijekovima:

• Antibiotici: Tetraciklini i fluorohinoloni se slabije apsorbuju ako se uzimaju istovremeno sa magnezijumom.

• Bisfosfonati: Lijekovi za osteoporozu gube na efikasnosti.

• Diuretici: Zavisno od tipa, mogu drastično povećati ili smanjiti nivo magnezijuma u tijelu.

Zvuči ironično, ali mineral koji uzimate da biste se osjećali bolje može umanjiti dejstvo lijekova koji su vam neophodni za zdravlje.

Kada trudnice treba da budu na oprezu

Magnezijum se često preporučuje trudnicama zbog grčeva u nogama ili nesanice.

Ipak, visoke doze magnezijuma, posebno u trećem trimestru, mogu uticati na mišiće materice. Trudnice bi trebalo da uzimaju suplemente isključivo po savjetu ginekologa, u tačno definisanim dozama.

Hrana poput badema, špinata ili smeđe riže ostaje najbezbjednija alternativa.

Starije osobe i tanka linija između koristi i štete

Starijim osobama magnezijum je potreban za energiju i kosti, ali oni često piju više lijekova istovremeno, što povećava rizik od interakcija. Kako funkcija bubrega prirodno opada sa godinama, čak i umjerene doze suplemenata mogu postati problematične. Magnezijum-laktat se često smatra “nježnijim” za stomak kod starijih pacijenata, ali je konsultacija sa ljekarom i dalje nezaobilazna.

Nije svaki oblik za svakoga

Na tržištu postoji mnogo različitih oblika, a svaki ima specifičnu namjenu:

• Magnezijum-glicinat: Najbolja bioraspoloživost i najmanje šanse za stomačne probleme.

• Magnezijum-malat: Često se preporučuje kod hroničnog umora i bolova u mišićima (fibromijalgija).

• Magnezijum-sulfat (Epsom so): Najčešće se koristi za kupke za opuštanje mišića.

Šta zapravo treba uraditi prije početka?

Najvažniji korak je razgovor sa ljekarom. To naročito važi za hronične bolesnike. Ljekar može provjeriti nivo magnezijuma u krvi, procijeniti interakcije sa vašom terapijom i odrediti pravu dozu i oblik (tablete, prah ili tečni rastvor).

Magnezijum jeste mineral koji je tijelu neophodan, ali samoinicijativno uzimanje može donijeti više štete nego koristi ako niste potpuno sigurni u svoje zdravstveno stanje. Budite odgovorni prema sebi – provjerite prije nego što popijete prvu tabletu, piše N1.

