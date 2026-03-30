Pun Mjesec u Vagi 2.4.2026.: Odnosi, granice i ravnoteža…

Pun Mjesec u Vagi doseže vrhunac 2.4. u 4:11, na 12°20’ Vage, i snažno otvara pitanja ravnoteže, uzajamnosti, granica i načina na koji se povezujemo s drugima. Riječ je o lunaciji koja jasno pokazuje gdje se previše prilagođavamo, gdje šutimo da bismo sačuvali mir i gdje odnos već neko vrijeme traži ozbiljniji razgovor.

Kad se aktivira os Ovan–Vaga, pažnja se prirodno dijeli između osobnih potreba i života s drugima. Ovan traži pravo na vlastiti smjer, odluku i inicijativu, dok Vaga traži dogovor, suradnju i osjećaj da postoji ravnoteža.

Upravo zato ovaj pun Mjesec može pojačati napetost između onoga što Vi želite za sebe i onoga što pokušavate održati s drugima. Ondje gdje je odnos zdrav, to može donijeti čišći dogovor i više otvorenosti. Ondje gdje ravnoteža već dugo ne postoji, postaje teže praviti se da je sve u redu.

Kad odnos više ne može ostati na starim pravilima

Ova lunacija osvjetljava mjesta na kojima se predugo održavao privid sklada. To može biti odnos u kojem jedna strana stalno nosi više, odnos u kojem se važne stvari zaobilaze da ne bi došlo do sukoba ili dinamika u kojoj se pristojnost koristi kao zamjena za iskrenost. Pun Mjesec u Vagi ne voli grubost, ali vrlo jasno pokazuje kad je mir postao preskup.

U pozadini su snažno aktivni Saturn i Neptun u Ovnu, pa se zato pojačava razlika između onoga što zamišljamo i onoga što stvarno živimo. Saturn traži granicu, odgovornost i realnost, a Neptun lako zamagli sliku, idealizira ljude i održava nadu čak i kada stvarnost već dugo govori nešto drugo.

Zbog toga početak travnja/aprila može donijeti važan uvid: gdje ulažete previše, gdje spašavate, gdje nosite više nego što biste trebali i gdje Vam je potrebna jasnija granica.

Ovdje se ne radi o hladnom odmaku od ljudi, već o poštenijem odnosu prema sebi. U nekim će se odnosima to pokazati kroz jedan razgovor koji se više ne može odgađati. U drugima kroz jasan osjećaj da više ne želite nastaviti po istom obrascu. Ono što je dugo bilo neizrečeno sada traži oblik, ime i odluku.

Emocije su snažne, a riječi traže više jasnoće

Ovaj pun Mjesec dodatno pojačava Jupiter u Raku pa emocije mogu biti veće, snažnije i punije nego inače. To nekad donosi toplinu, zaštitnički impuls i potrebu da se sačuva ono što je važno, ali lako vodi i u pretjerivanje. Čovjek tada može obećati više nego što stvarno može dati, ulagati energiju preko svojih mogućnosti ili pokušavati popraviti odnos samo dodatnim trudom, iako pravi problem leži dublje.

Istodobno Merkur u Ribama stvara ozračje u kojem se puno osjeća, a teže izgovara. Rečenice mogu kasniti za osjećajima, komunikacija može biti mutnija, a nesporazumi češći. Zbog toga početak travnja/aprila traži više jednostavnosti i manje pretpostavki.

Mnogo toga može se razriješiti tek onda kada se stvari počnu govoriti jasno, bez nagađanja i bez očekivanja da druga strana sama shvati što Vam je.

Venera pokazuje što Vam je stvarno važno

Venera, kao vladarica Vage, ovdje ima posebno važnu ulogu. Nalazi se u Biku pa temu odnosa spušta na vrlo konkretnu razinu: vrijednosti, sigurnost, stabilnost, tijelo, povjerenje i ono što doista ima trajnu vrijednost. U takvoj postavci više nije dovoljno da nešto izgleda lijepo ili da postoji privlačnost. U prvi plan dolazi pitanje ima li odnos stvarnu osnovu, mir i kvalitetu koja može trajati.

Istodobno se pojačava i napetost vezana uz kontrolu, posesivnost, strah od gubitka, ljubomoru i skrivene borbe za moć. Ondje gdje je odnos neuravnotežen, to se sada lakše vidi.

Ondje gdje je prisutna tiha potreba da jedna strana vodi, upravlja ili određuje ritam odnosa, to može izaći puno jasnije na površinu. Zato ova lunacija ne otvara samo pitanje ljubavi i bliskosti, nego i pitanje osobne vrijednosti, dostojanstva i granice ispod koje više ne želite ići.

U isto vrijeme otvara se i tema starih rana u ljubavi, načina na koji primate pažnju i brigu te obrasca u kojem možda stalno zauzimate ulogu onoga koji drži sve na okupu. Neki će u ovom razdoblju jasnije vidjeti koliko im je teško primiti podršku.

Drugi će uočiti da prečesto daju više nego što dobivaju. I jedno i drugo traži iskren pogled na vlastite odnose i na ono što u njima stvarno živite.

Pun Mjesec u Vagi 2.4. najjače će djelovati na ljude koji u natalnoj karti imaju osobne planete ili važne točke oko 12. stupnja kardinalnih znakova, dakle Ovna, Raka, Vage i Jarca. No njegova šira poruka može biti važna svima: odnosima treba više istine, više mjere i više jasnih granica. Kad se to prihvati, ova lunacija može donijeti važan pomak, zdraviji dogovor i osjećaj da se nešto napokon vraća u ravnotežu.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

