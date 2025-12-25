Uhvatio vas grč u nozi: Odmah napravite 1 stvar – bol će momentalno nestati

Također, do grčeva u mišićima dolazi tokom naglog istezanja stopala, naročito tokom rekreativnih zimskih sportova – klizanja i skijanja, jer je stopalo gotovo stalno pod naporom.

Zbog čega nastaju grčevi

Grčevi nastaju uslijed dehidracije, nedovoljnog istezanja, dugotrajnog sjedenja, gubitka elektrolita uslijed znojenja, loše arterijske ili venske cirkulacije, nošenja obuće s visokom potpeticom, uzimanja određenih lijekova ili pretjeranog fizičkog napora.

Pokazalo se i da se učestali grčevi mišića češće javljaju kod osoba koje su na dijetama, naročito onima koje uključuju isključivo unos proteina ili ugljikohidrata. Spazam praćen jakom boli može trajati nekoliko minuta i može biti znak nedostatka magnezija, kalija i kalcija u organizmu.

Kako sebi pomoći?

Ako vas uhvati grč u stopalu, rukom povucite prste stopala prema sebi. Kad bol počne popuštati, povucite prema sebi cijelo stopalo – na taj način istežete mišiće koje je zahvatio spazam.

Dok sjedite, ispravite nogu i istegnite stopalo prema koljenima. Također možete staviti ručnik preko stopala i lagano povlačiti oba kraja prema koljenu.

Ako vas grč u listu probudi tokom noći, gurnite taban u zid ili naslon kreveta. Važno je da što prije izdužite mišićna vlakna. Nakon toga ispružite cijelu nogu i ostanite u tom položaju dok spazam ne popusti.

Ako se javi grč u prednjem dijelu bedra, u ležećem položaju na trbuhu privucite petu prema stražnjici. Ako se spazam javi u stražnjem dijelu bedra, sjednite, ispružite nogu, nagnite se prema naprijed i pokušajte dotaknuti nožne prste.

Važno je da pritom ne savijate koljeno, pogotovo ono na nozi koju je zahvatio spazam. Ova vježba je klasično istezanje stražnje lože koje trenutno pomaže, prenosi Avaz.

