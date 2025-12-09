Četiri potencijalno ozbiljna zdravstvena rizika od jedenja sjemenki jabuke

Međutim, ako se sjemenke zdrobe, žvaču ili jedu u velikim količinama, mogu biti otrovne i dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Stoga, trebali ste znati neke od potencijalnih rizika.

Gušenje

Sjemenke jabuke mogu predstavljati rizik od gušenja, posebno za malu djecu i osobe sa stanjima koja otežavaju gutanje poput neuroloških poremećaja, disfagije (otežano gutanje) ili problema sa zubima poput nedostajućih zuba ili nestabilnih proteza.

Iako su sjemenke jabuke male, čvrste su i skliske, što ih čini lakšim za udisanje i vjerovatnijim zaglavljivanjem u dišnim putovima. Taj je rizik veći za djecu zbog njihovih užih dišnih putova. Kako biste smanjili rizik od gušenja, uvijek uklonite jezgru i sjemenke jabuke prije jela.

Trovanje cijanidom

Sjemenke jabuke sadrže amigdalin, spoj koji se također nalazi u košticama marelica, košticama breskvi i gorkim bademima.

Gutanje nekoliko cijelih sjemenki jabuke obično ne uzrokuje štetu jer probavni sistem ne razgrađuje tvrdu vanjsku ljusku. Ako žvačete, drobite ili jedete veliki broj sjemenki, vaše tijelo metabolizira amigdalin u vodikov cijanid, koji je vrlo otrovan.

Simptomi trovanja cijanidom razvijaju se brzo. Rani znakovi mogu uključivati: glavobolju, vrtoglavicu, anksioznost, zbunjenost i mučninu.

Kako trovanje napreduje, mogu se pojaviti i simptomi poput: otežanog disanja, ubrzanog rada srca, napada i gubitka svijesti. Bez liječenja, visoki nivoi izloženosti cijanidu mogu biti fatalni.

Probavne tegobe

Iako male količine sjemenki jabuke vjerovatno neće uzrokovati štetu, žvakanje ili gutanje nekoliko njih ponekad može iritirati vaš probavni sistem. To može dovesti do blažih simptoma poput grčeva u želucu, mučnine ili nadutosti.

Iritacija proizlazi iz dvije stvari, a to su oslobađanje malih količina cijanida tokom probave i tvrda, vlaknasta tekstura sjemenki, koju probavni sistem može teže razgraditi.

Osobe s određenim probavnim stanjima, poput upalne bolesti crijeva (IBD), mogu imati poteškoća s probavom određene hrane i mogu biti osjetljivije na te učinke te iskusiti više probavnih neugodnosti ili pogoršanja simptoma.

Alergijske reakcije

Iako rijetko, neke osobe su alergične samo na sjemenke jabuke, dok ostatak voća podnose. Simptomi alergije na hranu mogu varirati od blagih do teških. U rijetkim slučajevima može se pojaviti teška reakcija (anafilaksa) koja zahtijeva hitno liječenje.

Uobičajeni simptomi alergijske reakcije na sjemenke jabuke mogu uključivati: curenje iz nosa, osip na koži ili koprivnjaču, oticanje usana, jezika ili usta, mučninu i povraćanje, proljev, stezanje u grlu, probleme s disanjem, vrtoglavica ili ubrzan rad srca, gubitak svijesti ili napade, prenosi Klix.

