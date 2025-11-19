Evo kako KAFA utiče na zdravlje OČIJU – iznenadit ćete se!

U članku koji je usrećio mnoge kavopije, Medical Daily prenosi studiju Sveučilišta Cornell koja pokazuje da snažni antioksidans u kavi, klorogenska kiselina, ima terapeutski učinak na naše oči, štiteći našu retinu i sprječavajući degeneraciju.

Istraživanja su provodili tretirajući oči miševima dušikovim oksidom, koji dovodi do degeneracije retine. Miševi koji su bili tretirani antioksidantom iz kave, klorogenskom kiselinom, nisu imali oštećenja retine.

Druge studije pokazale su da kava može pomoći i u prevenciji dijabetesa, Parkinsonove bolesti, karcinoma prostate, pa čak i Alzheimerove bolesti te ostalih kroničnih oboljenja, a u konačnici studije pokazuju da kava čak može smanjiti stopu mortaliteta.

Međutim, postoji puno faktora koji odlučuju o načinu na koji kava utječe na vaše zdravlje, primjerice – način na koji vaše tijelo metabolizira kofein ima veliki utjecaj na to da li je kafa dobra za vas. Ljudi s određenim genetskim predispozicijama za srčane bolesti, konzumacijom kave, mogu biti izloženi većem riziku od kardiovaskularnih bolesti.

Često ljudi kavu povezuju samo s kofeinom, međutim kava je vrlo kompleksan napitak sa stotinama različitih komponenata, i iz tog razloga ispijanje kave može na različite načine utjecati na vaše zdravlje – može biti dobra za neke stvari, a za neke stvari loša.

Postoji vrlo malo hrane koja je dobra za sve. Ipak, većina istraživača ističe kako kafa nije loša za zdravlje, unatoč prijašnjem mišljenju da je kafa loša navika, poput pušenja. Treba imati na umu da je većina ovih istraživanja provedena na crnoj kafi ili kafi koja sadrži vrlo malo šećera ili mlijeka.

Kafa s puno šećera ili kava sa šlagom su potpuno druga priča i vjerojatno su jednako štetna kao i zaslađeni sokovi.

Znanstvenici koji proučavaju oči nadaju se da će daljnjim istraživanjima dobiti dodatne dokaze o utjecaju klorogenske kiseline na retinu te će u tom slučaju jednog dana možda moći razviti i posebne vrste kafe koja će služiti u terapeutske svrhe i sprječiti oštećenja oka. Do tada, oprezno s velikim količinama šećera u kafi, prenosi medicaldaily.

Facebook komentari