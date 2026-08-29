Vijesti

Transparent Manijaka o zločincu Mladiću: “Crk’o svak’ ko te žali!”

1.9K  
Objavljeno prije 6 minuta

Na stadionu Grbavica trenutno se igra utakmica četvrtog kola WWin lige BiH između Željezničara i Širokog Brijega.

Navijači Željezničara s tribina pružaju veliku podršku svojim fudbalerima, a atmosfera na Grbavici je na visokom nivou,pišu Vijesti

Popularni Manijaci, tokom utakmice protiv Širokog Brijega na Grbavici istakli su transparent o tome šta misle o smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Na transparentu je pisalo: “Crk’o svak’ ko te žali!”.Transparent je istaknut na istočnoj tribini s koje Manijaci pružaju podršku fudbalerima dok se renovira jug stadiona.

Također su skandirali: “Pu#i ku*ac, ko te je*e, crna zemlja nek’ te jede”, skandirali su najvatreniji navijači Željezničara.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh