Transparent Manijaka o zločincu Mladiću: “Crk’o svak’ ko te žali!”

Navijači Željezničara s tribina pružaju veliku podršku svojim fudbalerima, a atmosfera na Grbavici je na visokom nivou,pišu Vijesti

Popularni Manijaci, tokom utakmice protiv Širokog Brijega na Grbavici istakli su transparent o tome šta misle o smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Na transparentu je pisalo: “Crk’o svak’ ko te žali!”.Transparent je istaknut na istočnoj tribini s koje Manijaci pružaju podršku fudbalerima dok se renovira jug stadiona.

Također su skandirali: “Pu#i ku*ac, ko te je*e, crna zemlja nek’ te jede”, skandirali su najvatreniji navijači Željezničara.

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