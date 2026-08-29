Dvostruko ubistvo i samoubistvo u Srbiji

Ubistvo se dogodilo oko 13:30 sati u jednoj porodičnoj kući u Velikom Gradištu, gdje je policija zatekla tri tijela.
Kako je potvrđeno za RTS u Policijskoj upravi Požarevac, muškarac je ubio dvije osobe, nakon čega je izvršio samoubistvo.
Prema nezvaničnim informacijama, među ubijenima su njegov zet i sestrična, rođena 2006. godine.
U istom domaćinstvu povrijeđene su i dvije ženske osobe. One su s teškim tjelesnim povredama zbrinute u požarevačkoj bolnici, nakon čega su upućene na dalje liječenje u Urgentni centar u Beogradu,pišu Vijesti
Obje su zadobile povrede glave nanesene vatrenim oružjem.
Mlađa žena je intubirana, dok je starija bila svjesna u trenutku prijema, potvrđeno je iz Opće bolnice u Požarevcu.
Kako RTS nezvanično saznaje, muškarac koji je pucao bio je zaposlen u graničnoj policiji, a ubistvu je prethodio sukob zbog neriješenog imovinskog pitanja.
Policija je izašla na mjesto događaja, gdje je u toku uviđaj.