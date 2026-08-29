Dvostruko ubistvo i samoubistvo u Srbiji

Ubistvo se dogodilo oko 13:30 sati u jednoj porodičnoj kući u Velikom Gradištu, gdje je policija zatekla tri tijela.

Kako je potvrđeno za RTS u Policijskoj upravi Požarevac, muškarac je ubio dvije osobe, nakon čega je izvršio samoubistvo.

Prema nezvaničnim informacijama, među ubijenima su njegov zet i sestrična, rođena 2006. godine.

U istom domaćinstvu povrijeđene su i dvije ženske osobe. One su s teškim tjelesnim povredama zbrinute u požarevačkoj bolnici, nakon čega su upućene na dalje liječenje u Urgentni centar u Beogradu,pišu Vijesti

Obje su zadobile povrede glave nanesene vatrenim oružjem.

Mlađa žena je intubirana, dok je starija bila svjesna u trenutku prijema, potvrđeno je iz Opće bolnice u Požarevcu.

Kako RTS nezvanično saznaje, muškarac koji je pucao bio je zaposlen u graničnoj policiji, a ubistvu je prethodio sukob zbog neriješenog imovinskog pitanja.

Policija je izašla na mjesto događaja, gdje je u toku uviđaj.

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