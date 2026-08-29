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UEFA pokrenula postupak protiv Crvene zvezde zbog veličanja zločinca Mladića

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Objavljeno prije 38 minuta

Radi navijačkih transparenata koji veličaju preminulog presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, istaknutih na stadionu Viktorije Plzenj u Češkoj, Evropska fudbalska asocijacija (UEFA) pokrenula je disciplinski postupak protiv beogradske Crvene zvezde, pišu beogradski mediji, pozivajući se na pisanje američkog portala The Athletic.

Disciplinski postupak pokrenut je, navodi The Athletic, zbog “rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja”, “prenošenja poruke neprimjerene sportskom događaju” te neprimjerenog ponašanja tima,pišu Vijesti

Pravila UEFA-e za ovakav ispad predviđaju oštre kazne, a za Zvezdu bi otežavajuća okolnost mogla biti činjenica da je klub na svojim društvenim mrežama objavio fotografiju transparenta na kojem piše “Generale vječna slava i hvala”.

Ratko Mladić, koji je zbog genocida i brojnih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini osuđen na doživotni zatvor, umro je u četvrtak u pritvoru haškog tribunala u 84. godini.


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