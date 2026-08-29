UEFA pokrenula postupak protiv Crvene zvezde zbog veličanja zločinca Mladića

Disciplinski postupak pokrenut je, navodi The Athletic, zbog “rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja”, “prenošenja poruke neprimjerene sportskom događaju” te neprimjerenog ponašanja tima,pišu Vijesti

Pravila UEFA-e za ovakav ispad predviđaju oštre kazne, a za Zvezdu bi otežavajuća okolnost mogla biti činjenica da je klub na svojim društvenim mrežama objavio fotografiju transparenta na kojem piše “Generale vječna slava i hvala”.

Ratko Mladić, koji je zbog genocida i brojnih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini osuđen na doživotni zatvor, umro je u četvrtak u pritvoru haškog tribunala u 84. godini.

Facebook komentari