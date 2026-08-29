Desetine cisterni na GP Bijača zbog nevjerovatnog razloga čekaju na ulazak u BiH

Očajni vozači javili su se našoj redakciji te za Vijesti.ba ispričali da im je rečeno “da parkiraju vozila i čekaju do ponedjeljka”.

Kako navode, tržišni inspektor koji je bio zadužen za posao “otišao je kući”, uz obrazloženje da mu je “praznik”, dok je dežurni inspektor koji je danas trebao raditi “na bolovanju”.

Očito, riječ je o ozbiljnom propustu nadležnih institucija koji može imati posljedice mnogo šire od višesatnog čekanja vozača na granici.

Cisterne prevoze različite vrste robe i energenata, a njihovo zadržavanje može izazvati lančane probleme u snabdijevanju, transportu i funkcioniranju privrede, navode vozači.

Posebno zabrinjava činjenica da, prema navodima vozača, nadležni nisu osigurali zamjenu za službenika koji je na bolovanju. Postavlja se pitanje ko je odgovoran za organizaciju rada institucija na jednom od ključnih graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini te ko će snositi odgovornost ukoliko zbog višednevnog zastoja nastane ozbiljniji problem,pišu Vijesti

Dok desetine vozača čekaju, institucije očigledno nisu pronašle rješenje, ali i nemaju apsolutno nikakav odgovor na nevjerovatnu i paradoksalnu situaciju u kojoj su vozači na Bijači našli.

Na brojne pozive novinara Vijesti.ba danas se apsolutno niko od nadležnih iz Granične policije Bosne i Hercegovine nije javljao na brojne brojeve telefona.

Portparolska Franka Vican Bošković, koja bi prema opisu posla i nekoj logici trebala biti dostupna medijima, je nedostupna.

Izgleda, i mi ćemo, kao i vozači, morati sačekati ponedjeljak. Oni za prelazak granice, mi za odgovore javnosti nakon, vjerovatno, u svijetu nezabilježenog slučaja.

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