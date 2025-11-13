Zdravlje

Njemačka: Otkriven smrtonosni virus – opasna divlja forma

9.1K  
Objavljeno prije 1 sat

Divlji oblik virusa koji uzrokuje dječju paralizu otkriven je u uzorcima otpadnih voda u Njemačkoj, objavio je nacionalni zdravstveni institut te zemlje, izvijestio je Reuters.

 Pixnio

Otkriće dolazi više od 30 godina nakon što su posljednji slučajevi dječje paralize registrirani u Njemačkoj i prvi je put da je divlji virus otkriven u uzorcima okoliša u toj zemlji otkako je praćenje vrste započelo 2021. godine.

Najnovije otkriće udarac je naporima da se iskorijeni ova smrtonosna bolest iz svijeta, navodi agencija.

„Divlji poliovirus tipa 1 (WPV1) otkriven je u uzorcima otpadnih voda kanalizacije u Njemačkoj“, objavio je Institut Robert Koch, dodajući da nisu zabilježeni slučajevi zaraze kod ljudi.

Institut je izjavio da je rizik za stanovništvo u Njemačkoj vrlo nizak zbog visokog postotka cijepljenja, kao i činjenice da je otkrivanje divljeg virusa u otpadnim vodama kanalizacije “izolirana” pojava.

Polio je virusna infekcija koja može uzrokovati smrt ili paralizu, ali se može spriječiti cijepljenjem.

U svijetu postoje dva oblika dječje paralize, s tim da je divlja dječja paraliza rjeđi tip i prisutna je samo u Afganistanu i Pakistanu, podsjeća agencija.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh