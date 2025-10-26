Sve smo bliži disanju na zadnjicu: Za ovo su dobili Nobelovu nagradu

Novo kliničko ispitivanje na ljudima pokazalo je da je sigurno, barem, davati kisik rektalno.

Zvuči kao šala, i doista, istraživanje koje je dovelo do ove studije prošle je godine osvojilo Nobelovu nagradu za fiziologiju, ali za to postoji dobar razlog.

Ako se pokaže učinkovitim, mogao bi postati rezervna, bez namjere za igru ​​riječi, metoda za opskrbu kisikom pacijentima s blokiranim dišnim putovima, prema izvješću u časopisu Med , koje je izvijestio Sciensealert.com .

Rad nije u potpunosti bez presedana. Životinje poput svinja, glodavaca, kornjača i nekih riba poznate su po tome što mogu gutati kisik sve dok ga ne izdahnu kada se za tim ukaže potreba.

Ideja je da kiseonik prolazi kroz crevne zidove i ulazi u krvotok, zaobilazeći sve probleme koje pacijent može imati sa disanjem na tradicionalan način.

Proces se naziva “enteralna ventilacija”, a istraživači predviđaju da bi u slučaju ljudi to podrazumjevalo isporuku perfluorougljenične tečnosti koja sadrži veoma visoku koncentraciju kiseonika direktno u rektum.

Ovo prvo kliničko ispitivanje nije testiralo koliko dobro metoda funkcioniše – fokusiralo se samo na to da li je bezbedna. U tom cilju, 27 zdravih muških dobrovoljaca u Japanu je dobilo zadatak da drže između 25 i 1.500 mililitara neoksigenisane verzije tečnosti u svom rektumu tokom 60 minuta.

Nisu prijavljeni ozbiljni neželjeni efekti, iako su učesnici koji su uzimali najveće količine osjetili nadimanje u stomaku, nelagodnost i bol. Ostali vitalni znaci su ostali nepromenjeni, a samo sedam učesnika nije bilo u stanju da zadrži “dah” tokom celog sata.

“Ovo su prvi podaci o ljudima, a rezultati su ograničeni isključivo na demonstriranje bezbjednosti postupka, a ne njegove efikasnosti”, kaže Takanori Takebe, biomedicinski naučnik sa Univerziteta u Osaki.

“Ali sada kada smo uspostavili toleranciju, sljedeći korak će biti procena koliko je proces efikasan za isporuku kiseonika u krvotok”, pojasnio je.

Sljedeće ispitivanje će koristiti pravilno oksigenisanu verziju tečnosti i testiraće koliko i koliko dugo je potrebno držati unutra da bi se klinički poboljšao nivo kiseonika u krvi pacijenta.

