Objavljen novi Trumpov plan za Iran: Blokada kao ključni potez

Prema navodima izvještaja, Trump je na nedavnim sastancima odlučio nastaviti vršiti snažan pritisak na iransku ekonomiju i izvoz nafte, ograničavanjem pomorskog saobraćaja prema iranskim lukama i iz njih. Smatra da bi druge opcije, poput intenzivnijih vojnih akcija ili potpunog povlačenja iz sukoba, nosile veće rizike u odnosu na održavanje blokade.

Agencija Reuters nije odmah mogla potvrditi ove informacije. Istovremeno je objavljeno da je Iran ponudio Sjedinjenim Državama plan za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i završetak sukoba, ali taj prijedlog nije naišao na Trumpovo odobravanje.

Na društvenoj mreži Truth Social Trump je naveo kako ga je Iran obavijestio da se zemlja nalazi u teškoj krizi, te da traži hitno otvaranje Hormuškog moreuza dok pokušava stabilizirati unutrašnje političke prilike.

Njegove izjave izazivaju sve snažnije reakcije. Njemački kancelar Friedrich Merz ocijenio je da su Sjedinjene Države u ovom slučaju „ponižene“, sugerirajući da Teheran uspijeva nadigrati američku administraciju u pregovorima koji stagniraju.

Istraživanje koje je proveo Ipsos pokazuje pad podrške američkom predsjedniku na najniži nivo u aktuelnom mandatu. Građani su sve nezadovoljniji rastom troškova života, ali i nepopularnim sukobom s Iranom.

U međuvremenu, cijene goriva u SAD dosegle su najviši nivo od početka sukoba, što dodatno pojačava strahove od dugotrajnije energetske krize. Washington i Teheran i dalje su u svojevrsnom zastoju kada je riječ o prijedlogu za otvaranje Hormuškog moreuza i okončanje sukoba koji traje već dva mjeseca.

Iranske vlasti nedavno su iznijele detalje višefaznog plana koji su navodno uputile Washingtonu. Prema tom prijedlogu, prvo bi se pregovaralo o deblokadi moreuza, dok bi pitanje nuklearnog programa bilo odgođeno do završetka sukoba i rješavanja sporova oko pomorskog saobraćaja u Perzijskom zaljevu,piše Vijesti

Plan predviđa da u početnoj fazi SAD i Izrael obustave napade i garantuju da ih neće nastaviti. Nakon toga bi obje strane uklonile blokade, čime bi se omogućio nesmetan prolaz kroz jednu od najvažnijih svjetskih trgovačkih ruta. Iran želi da se moreuz ponovo otvori pod njegovim nadzorom.

Završna faza uključivala bi pregovore o iranskom nuklearnom programu, uz zahtjev Teherana da mu se prizna pravo na obogaćivanje urana. Portparol iranskog ministarstva odbrane, Reza Talaei-Nik, poručio je da Washington mora odustati od, kako je naveo, „nezakonitih i nerazumnih zahtjeva“.

Trump je ranije naglasio da mu predloženi plan ne odgovara, dodajući da poduzima poteze koje su, prema njegovom mišljenju, druge države i lideri trebali učiniti mnogo ranije.

