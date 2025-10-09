Pulmolog upozorava: Štetnost uređaja za zagrijavanje duhana vidjet ćemo za 20 godina, vape oštećuje najsitnije dišne puteve

Najčešće posljeedice dugotrajnog pušenja su, ističe pulmologinja Rajan Duranović, hronični bronhitis, a ne smijemo zanemariti ni kardiovaskularne bolesti.

“Pacijenti koji konzumiraju duhan i duhanske proizvode najčešće oboljevaju od ateroskleroze. To je bolest krvnih sudova koja posljedično može dovesti do pojave srčanog ili moždanog udara. Također je primjećeno da pušači češće oboljevaju od bolesti perifernih krvnih sudova, perifernih arterija, tako da vrlo često imamo pacijente koji vidimo sa oštećenim arterijama na donjim ekstremitetima koje vrlo često mogu završiti amputacijom”, navela je.

Korištenje elektronskih cigareta također štetno

Samtra da je broj onih koji konzumiraju duhan mnogo veći od 35 posto, a pacijenti s kojima se ona susreće često imaju neku vrstu plućnog oboljenja izazvanog duhanom.

“Znači, rekao sam to je hronični bronhitis, HOBP, emfizem pluća, bronhiektazija i tako dalje. Ono što bih željela da napomenem je da pored duhana i duhanskog dima, korištenje elektronskih cigareta je takođe štetno. Njihov učinak ćemo tek naknadno vidjeti, a ono što je posebno zabrinjavajuće za Kanton Sarajevo jeste zagađenje zraka, tako da vrlo često imamo pacijente koji nisu pušači, nisu čak izloženi duhanskom dimu, a imaju razvijen hronični bronhitis zbog zagađenog zraka”, istakla je.

Upozorila je da je i bolestima karcinom pluća u izrazitom porastu generalno u čitavoj Bosni i Hercegovini.

“Posljedice uređaja za zagrijavanje duhana ćemo vidjeti za 15-20 godina”

Kada su u pitanju uređaji za zagrijavanje duhana, kazala je kako će tek vrijeme pokazati koliko su oni štetni.

“U biti istina je da tu samo nikotin, da nema katrana, samim tim pošteđeni smo, ali isto tako treba napomenuti da unutar tog duhana se nalaze metalne pločice koje se zagrijavaju i znači inhalacijom tih sitnih metalnih čestica neminovno će se desiti neke promjene na nivou pluća. Koje, s obzirom da je to relativno novo kod nas, to ćemo moći vidjeti tek za nekih možda 15 do 20 godina. Ja bih htjela napomenuti da pored ovih elektronskih cigareta imamo i vape proizvode koji su baš katastrofa za upotrebu zato što oni izazivaju direktno oštećenje alveola, to jeste najsitnijih dišnih puteva. Takvi pacijenti koji se, znači ne nužno da će svaki, ali medicina je prepoznala novi entitet koji se zove Evali, odnosno e-cigaret vape acute lung injury, gdje ti pacijenti dobijaju krajnje oštećenje alveola i u biti liječe se visokim dozama kortikosteroida, mehaničkom ventilacijom i to su kandidati, nažalost u svijetu se već pokazalo za transplantaciju pluća”, naglasila je Rajan Duranovi,piše N1

“35-godišnjak ima pluća kao 70-godišnjak”

A granica problema izazvnim pušenjem se pomjera. Nekada je bila 60 plus godina, međutim ta granica je pomjerena.

“Razlog zbog toga je vjerovatno što vrlo mladi počinju konzumirati cigarete. Tako da već imate nekih 35-godišnjaka koji imaju razvijenu hroničnu opstruktivnu plućnu bolest, kada radite spirometriju koja vam daje podatak procjene starosti pluća, izbaci da je procjena starosti prilike nekih 70 godina. Tako da ako nastavimo ovim koracima možemo očekivati mladu generaciju, radno sposobnu generaciju koja će uskoro biti na neki način invalidna zbog konzumiranja cigareta”, zaključila je.

Facebook komentari