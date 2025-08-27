KOBNA GREŠKA: Ukoliko pijete antibiotike uz ovo piće – evo šta trebate znati…

Testiranje khmijskih utjecaja

Međunarodni tim znanstvenika ispitao je 94 različite kemijske tvari kako bi utvrdio njihov utjecaj na genske sisteme bakterija koji kontroliraju transport kroz stanične membrane. Otprilike trećina tvari ometala je tu gensku aktivnost. Ipak, upravo se kofein pokazao najznačajnijim jer je smanjio apsorpciju određenih antibiotika, uključujući ciprofloksacin, pokazala je studija objavljena u časopisu PLOS Biology.

Naši podaci pokazuju da nekoliko tvari mogu suptilno, ali sistemski utjecati na gensku regulaciju u bakterijama, kaže mikrobiolog Christoph Binsfeld sa Univerziteta u Würzburgu u Njemačkoj i jedan od autora istraživanja, prenosi Slobodna-Bosna.

Mehanizmi bakterijske otpornosti

Ta pojava pripada kategoriji niske razine antibiotske otpornosti, u kojoj bakterije ne mutiraju izravno da bi se oduprle lijekovima, nego se prilagođavaju kroz genski regulirane promjene. Iako je poznato da takvi mehanizmi postoje, njihovi biološki detalji još nisu razjašnjeni.

Spomenuta studija posebno je istaknula važnost proteina Rob, koji regulira oko trećinu opaženih promjena, uključujući i one izazvane kofeinom.

Kofein pokreće kaskadu događaja, počevši od genskog regulatora Roba i završavajući promjenom nekoliko transportnih proteina u E. coli, što pak dovodi do smanjenog unosa antibiotika kao što je ciprofloksacin, objašnjava biološka inženjerka Ana Rita Brochado sa Univerziteta u Tübingenu u Njemačkoj, isto tako jedna od autorica spomenutog istraživanja.

Zanimljivo je da Salmonella enterica, blizak srodnik E. coli, nije pokazala isti odgovor. Znanstvenici naglašavaju da su ti nalazi dobiveni u laboratorijskim uvjetima i da je potrebno daljnje istraživanje kako bi se procijenio utjecaj na ljude, javlja Science Alert.

