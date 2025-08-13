Zašto putovanja izazivaju zatvor? Savjeti svjetski poznatog gastroenterologa

„Naša crijeva vole rutinu. Optimalno obavljamo nuždu u određeno vrijeme – unutar prvih sat ili dva nakon buđenja, ubrzo nakon obroka, poslije šolje kafe ili nakon fizičke aktivnosti. To su prirodni okidači koji debelom crijevu daju signal da se pokrene,“ pojasnila je dr. Pasricha.

Kada putujemo, kaže, cijela se rutina mijenja. Povećan stres, promjena okruženja i javni toaleti izazivaju tzv. „anksioznost pri obavljanju nužde“. Osim toga, tokom putovanja često pijemo manje vode, jedemo više prerađene hrane bogate ugljikohidratima i manje se krećemo – što dodatno usporava rad crijeva.

Kako spriječiti problem? Stručnjakinja preporučuje preventivno djelovanje:

„Već dan ili dva prije polaska počnite uzimati dodatak vlaknima ili blagi laksativ poput MiraLaxa. Ako to ne pomogne i dođe do ozbiljnog zatvora, može se posegnuti za stimulativnim laksativima poput senne.“

Kada stolica ide prečesto

Na pitanje čitatelja čiji brat ima mekane stolice četiri ili više puta dnevno, dr. Pasricha naglašava da učestalost stolice zavisi od individualnih faktora – prehrane, fizičke aktivnosti, stresa i biološkog ritma.

„Normalno je ono što je ugodno za vas. Učestalost od tri stolice sedmično do tri dnevno smatra se tipičnom. Ako učestalo obavljanje nužde ne ometa svakodnevni život, nema razloga za brigu. Ali, ako izaziva nelagodu ili remeti aktivnosti, svakako treba razgovarati s ljekarom,“ ističe gastroenterologinja.



Promjene s godinama

Jedan 51-godišnji čitatelj požalio se da je do 48. godine imao redovne i zadovoljavajuće stolice, a sada rijetko osjeti potpuno pražnjenje crijeva. Dr. Pasricha objašnjava da je to djelomično posljedica starenja, ali i promjena životnih navika.

„Treba provjeriti jesu li se promijenile fizičke aktivnosti, prehrana, lijekovi ili nivo stresa. Kao prvi korak preporučujem vlakna poput psyllium ljuske, koja mogu omekšati tvrdu stolicu ili povećati volumen rijetke stolice,“ savjetuje ona.

Posebno ističe i rezultate istraživanja iz 2021. godine, prema kojem konzumacija dva kivija dnevno može biti jednako učinkovita kao suhe šljive u povećanju učestalosti stolice i smanjenju naprezanja – uz dodatnu korist smanjenja nadutosti.

Ozempic i problemi sa zatvorom

Jedna čitateljica koja koristi lijek Ozempic požalila se na stalni zatvor koji ne rješavaju ni vlakna ni omekšivači stolice. Dr. Pasricha pojašnjava da GLP-1 agonisti, poput semaglutida, usporavaju rad probavnog sistema od želuca do debelog crijeva.

„Prema studiji iz 2021., oko 23 posto korisnika semaglutida imalo je zatvor, a 44 posto mučninu. Ponekad pomaže povećanje unosa vlakana ili povremeni laksativ, ali postoje i snažniji lijekovi na recept koji su sigurni,“ kaže stručnjakinja.

Naglašava da pacijenti ne bi smjeli trpjeti u tišini, već otvoreno razgovarati s ljekarima i zajednički pronaći rješenje, uključujući i dodatne pretrage ako je potrebno, prenosi N1.

