Mediteranska ishrana: Može spriječiti moždani udar

Šta to znači? To znači da ovakav način ishrane može spriječiti moždani udar. I ne samo to: prethodne studije su pokazale da ovakav način ishrane smanjuje i rizik od srčanog udara, komplikacije kod vida te kontrolira težinu. A koje se namirnice najčešće koriste u mediteranskoj ishrani?

Orašasti plodovi, legumi i sjemenke

Orašasti plodovi, legumi i sjemenke će vas održati sitima, a štitit će i vaše srce od bolesti i infekcija pa se preporučuje da ih uključite u svakodnevnu ishranu. Zar je toliko teško pojesti kesicu badema za užinu?

Maslinovo ulje

Maslinovo ulje sadrži veću količinu zdravih komponenti, kao što su mononezasićene masti i antioksidansi koji štite srce. Preporučuje se korištenje maslinovog ulja visoke kvalitete, kao što je ekstra djevičansko maslinovo ulje – njegova upotreba pruža najviše zdravstvenih pogodnosti.

Integralne žitarice

Konzumiranje integralnih žitarica se preporučuje u svakom obroku. One sadrže mnogo hranjivih sastojaka, kao što su vlakna, vitamini, proteini i zdrave masti, a sprečavaju pojavu visokog krvnog pritiska te nakupljanje masti u području stomaka.

Voće i povrće

Voće i povrće bi trebali, također, biti sastavni dio svakog obroka. Svježi proizvodi sadrže gomilu hranjivih sastojaka te se savjetuje njihovo konzumiranje u neograničenim količinama.

Riba

Jedan od glavnih sastojaka mediteranske ishrane su riba i morski plodovi. Jedite ribu najmanje dva puta sedmično – riba i morski plodovi sadrže veoma malo kalorija te su dobar izvor omega-3 masnih kiselina, prenosi Avaz.

Facebook komentari