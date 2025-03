Tamne mrljice na rukama: Kako ih ukloniti?

Otkrijte najbolje kreme, serume i profesionalne tretmane koji će u najkraćem roku izbrisati neželjene pjegice s vaših nadlanica.

Tamne mrljice na rukama jedan su od najčešćih znakova starenja, a najgore je to što ih primijetimo tek kad su već tu. Ako ste pomislili da jedino lice treba zaštitu od sunca, vrijeme je da preispitate tu rutinu. Ruke su svakodnevno izložene UV zračenju, hemikalijama i isušivanju, a upravo zbog toga, pigmentacijske mrlje – poznate kao sunčane ili staračke pjege – pogađaju mnoge žene nakon 30.

Koža na rukama je tanja, s manje lojnih žlijezda pa se sporije obnavlja. Zato tamne mrlje mogu trajati mjesecima ili čak godinama, a kreme koje “rade čuda” za lice često nisu dovoljno jake za ruke. Ipak, stručnjaci tvrde da uz pravu kombinaciju njege i zaštite od sunca možete posvijetliti postojeće mrlje – i spriječiti nastanak novih, prenosi Avaz.

Zašto nastaju tamne mrlje na rukama

Kako starimo, a naročito ako nismo pazili na sunce, melanociti (ćelije koje proizvode pigment) počinju raditi “prekovremeno”. Rezultat su sunčane pjege, ili tzv. staračke mrlje, koje se javljaju najčešće na nadlanicama, jer je taj dio tijela najizloženiji suncu.

Prema riječima dr. Dendi Inglmen (Dendy Engelman), njujorške dermatologinje, sunce je glavni krivac za mrlje na koži, a ruke su često zaboravljeno područje kad je riječ o zaštiti. Razmislite, koliko često nakon što nanesete kremu za sunčanje na lice, isto učinite na svojim rukama.

Kako ukloniti mrljice s ruku

Ako želite da vaše ruke ponovo izgledaju glatko, njegovano i bez pigmentacija, donosimo nove savjete, kao i najbolje proizvode i tretmane koje možete isprobati.

1. Prva linija odbrane

Bez obzira na to imate li već mrlje ili ih tek želite spriječiti, korištenje kreme sa zaštitnim faktorom (barem SPF 30) obavezno je. Dermatolozi naglašavaju da UV zrake prodiru kroz oblake, pa čak i kroz prozore.

Idealne kreme za ruke su obogaćene zaštitnim faktorom, poput Eucerinove Hyaluron-Filler + Elasticity Hand Cream SPF 30, La Roche-Posayeve Anthelios XL SPF SPF 50+ Comfort cream ili bilo koje kreme za lice ili tijelo koju niste potrošili na plaži.

2. Snažni posvjetljivači za ruke

Ako su mrlje već tu, rješenje su serumi i kreme s aktivnim sastojcima koji posvjetljuju pigmentaciju. Tražite proizvode koji sadrže vitamin C – snažan antioksidans, smanjuje tamne mrlje (naprimjer, Eucerin Hyaluron-Filler Vitamin C booster); niacinamid (vitamin B3) – ujednačava ten, smiruje kožu (recimo, The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%); retinol – potiče obnovu kože i uklanja pigment (naprimjer, La Roche-Posay Retinol B3 Serum, Eucerin Hyaluron-Filler Night Peeling & Serum); azelaičnu kiselinu – smanjuje hiperpigmentaciju (recimo, The Ordinary Azelaic Acid Suspension 10%).

3. Profesionalni tretmani za tvrdoglave mrljice

Ako kreme nisu dovoljne, dermatolozi preporučuju profesionalne tretmane. Često se sugerira kombinacija pilinga i lasera jer daje najbolje rezultate za mrlje na rukama. Najpopularniji tretmani su hemijski pilinzi (glikolna, TCA kiselina) jer uklanjaju površinski sloj kože i mrlje, IPL (Intense Pulsed Light), svjetlosna terapija koja cilja pigment te Q-Switch laser jer razbija tamni pigment dublje u koži.

4. Kućni pilinzi

Redoviti blagi pilinzi pomažu ukloniti odumrle ćelije kože i izblijediti mrlje. Izbjegavajte grube pilinge sa zrncima (koji mogu iritirati), a birajte radije hemijske pilinge s AHA/BHA (recimo, TheOrdinaryGlycolic Acid 7% Toning Solution), koristite na vatici za ruke 2-3 puta sedmično, te enzimske pilinge (naprimjer, Ziaja Enzyme Peeling)

5. Pomlađujuće kreme za ruke s posvjetljujućim efektom

Za svakodnevnu njegu birajte kreme koje hidriraju, ali i posvjetljuju. Najbolje su one koje kombiniraju hijaluronsku kiselinu, peptide i antioksidanse; naprimjer, Neutrogena Anti-age cream SPF 20 ili NIVEA Q10 Anti-Age Hand Cream.

