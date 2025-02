Dijetetičarka upozorava da jedna vrsta čaja može dovesti do dehidracije

“Mnogi detox čajevi sadrže sastojke ili dodatke poput efedre, koja može biti štetna za zdravlje, dok istovremeno smanjuje apetit”, objašnjava Shapiro za SheFinds. Problem je što sastav ove vrste čajeva često nije jasno definiran, što znači da konzumacija neprovjerenih sastojaka može negativno utjecati na probavni sustav.

Osim toga, kofein u ovim čajevima djeluje kao laksativ, što dovodi do privremenog gubitka vode – no to nije isto što i stvarno sagorijevanje masti. Dugoročno, ovo može izazvati dehidraciju, probavne smetnje i ozbiljne poremećaje metabolizma.

Shapiro upozorava da su učinci ovih čajeva isključivo kratkotrajni: “Bilo kakav rezultat koji dobijete od detox čajeva bit će privremen, baš kao i kod bilo koje druge pomodne dijete. Ako vas ne nauče kako se hraniti uravnoteženo, čaj koji izaziva gubitak vode ili učestalu probavu može dugoročno izazvati više štete nego koristi.”

Takvi proizvodi mogu poremetiti ravnotežu crijevne flore, uzrokujući proljev, dehidraciju i gubitak elektrolita, a da pritom ne donose nikakve dugoročne koristi za zdravlje.

Umjesto brzih rješenja Shapiro preporučuje prirodne metode za podršku probavi i detoksikaciju organizma.

“Ako želite detoksicirati organizam, preporučujem da izbjegavate upalne sastojke poput al*ohola, kofeina i zaslađenih pića. Pijte više vode, dodajte limun i korijen maslačka, konzumirajte zeleni čaj koji potiče metabolizam i jedite hidratantnu hranu poput voća i povrća”, zaključila je dijetetičarka.

