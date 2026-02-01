Domaća maska za ispucale pete: Potrebna su samo ova 3 sastojka

Koža na petama je prirodno deblja nego na ostatku tijela, ali istovremeno i više suha, jer nema lojne žlijezde. Kada se tome dodaju neadekvatna obuća, dugo stajanje, nedostatak hidratacije i zanemarivanje njege, dolazi do zadebljanja i pucanja kože.

Kako biste njegovali stopala, umjesto skupih krema, bolje rješenje su domaće maske.

Tri sastojka

Ova, za koju smo pronašli recept, pravi se lako, a potrebna su vam samo ova 3 sastojka:

– 1 kašika maslinovog ulja

– 1 kašika meda

– 1 kašika gustog jogurta

Sve sastojke sjedinite dok ne dobijete ujednačenu smjesu.

Prije nanošenja maske, stopala potopite u toplu vodu 10–15 minuta kako bi se koža omekšala. Nakon toga ih nježno osušite peškirom, a masku nanesite u debljem sloju, posebno obraćajući pažnju na ispucale dijelove.

Obujte pamučne čarape i ostavite masku da djeluje najmanje 30 minuta, a idealno bi bilo da je držite preko noći. Ujutru isperite mlakom vodom. Masku koristite 2–3 puta sedmično.

Kako djeluje ova maska?

Maslinovo ulje dubinski hidrira i omekšava kožu, med djeluje antibakterijski i podstiče regeneraciju, dok jogurt blago uklanja mrtve ćelije i ostavlja kožu glatkom, prenosi Stil.

