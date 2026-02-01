Vraća se Wwin liga: Velež i Sarajevo domaćini, Željo putuje u Hercegovinu

Već u petak, 6. februara očekuju nas čak tri utakmice i to Rudar – Široki Brijeg od 16, Zrinjski – Sloga od 18 i Sarajevo – Radnik od 20 sati.

U subotu od 18 sati Velež će na Areni Rođeni ugostiti banjalučki Borac, dok će u nedjelju Posušje u ranom terminu od 13 sati ugostiti sarajevski Željezničar.

Mostarski “Rođeni” su u seriji od čak devet utakmica bez poraza pod vodstvom trenera Ibre Rahimića. Niz je to koji traje od 19. oktobra prošle godine i veliko je pitanje hoće liga Banjalučani prekinuti s obzirom da nikada nisu slavili u Mostaru u historiji (izuzev prekinute utakmice iz 2021. koja je registovana sa 0:3).

Bit će zanimljivo vidjeti šta i koliko mogu sarajevski timovi. Željezničar u polusezonu kreće prilično restartovan sa novom upravljačkom strukturom, novim igračima, ali i novim trenerom Slavišom Stojanovićem.

Sarajevo sa druge strane nakon sjajnog završetka godine želi nastaviti u istom ritmu, a u toj misiji će biti bez pojaboljeg igrača iz prošlih sezona, Gruzijca Guliashvilija koji je napravio sjajan transfer u Španiju,pišu Vijesti

Raspored 20. kola

06.02.2026. 16 sati

Rudar Prijedor – Široki Brijeg

06.02.2026. 18

Zrinjski – Sloga Doboj

06.02.2026. 20

Sarajevo – Radnik

07.02.2026. 18

Velež – Borac

08.02.2026. 13

Posušje – Željezničar

Facebook komentari