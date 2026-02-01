Vraća se Wwin liga: Velež i Sarajevo domaćini, Željo putuje u Hercegovinu

Već u petak, 6. februara očekuju nas čak tri utakmice i to Rudar – Široki Brijeg od 16, Zrinjski – Sloga od 18 i Sarajevo – Radnik od 20 sati.
U subotu od 18 sati Velež će na Areni Rođeni ugostiti banjalučki Borac, dok će u nedjelju Posušje u ranom terminu od 13 sati ugostiti sarajevski Željezničar.
Mostarski “Rođeni” su u seriji od čak devet utakmica bez poraza pod vodstvom trenera Ibre Rahimića. Niz je to koji traje od 19. oktobra prošle godine i veliko je pitanje hoće liga Banjalučani prekinuti s obzirom da nikada nisu slavili u Mostaru u historiji (izuzev prekinute utakmice iz 2021. koja je registovana sa 0:3).
Bit će zanimljivo vidjeti šta i koliko mogu sarajevski timovi. Željezničar u polusezonu kreće prilično restartovan sa novom upravljačkom strukturom, novim igračima, ali i novim trenerom Slavišom Stojanovićem.
Sarajevo sa druge strane nakon sjajnog završetka godine želi nastaviti u istom ritmu, a u toj misiji će biti bez pojaboljeg igrača iz prošlih sezona, Gruzijca Guliashvilija koji je napravio sjajan transfer u Španiju,pišu Vijesti
Raspored 20. kola
06.02.2026. 16 sati
Rudar Prijedor – Široki Brijeg
06.02.2026. 18
Zrinjski – Sloga Doboj
06.02.2026. 20
Sarajevo – Radnik
07.02.2026. 18
Velež – Borac
08.02.2026. 13
Posušje – Željezničar