Liječnik upozorava: Ova četiri pregleda su obavezna nakon 40. godine

Vodeći liječnik opće prakse dr. Dean Eggitt ističe da nekoliko jednostavnih krvnih pretraga može pomoći u ranom otkrivanju skrivenih zdravstvenih problema, i to prije nego što prerastu u ozbiljna stanja.

Riječ je o četiri ključne provjere – masnoćama u krvi, funkciji bubrega, razini šećera u krvi i krvnom tlaku – koje su od presudne važnosti za proaktivno upravljanje zdravljem i rano prepoznavanje potencijalnih bolesti, prenosi Nova.rs.

Zašto je važno kontrolirati kolesterol

Kako starimo, sposobnost tijela da uklanja štetni kolesterol iz krvotoka slabi, što povećava rizik od srčanog i moždanog udara, ali i od povišenog krvnog tlaka. Prema riječima dr. Eggitt, lipidogram, odnosno kompletna analiza kolesterola, jedan je od najučinkovitijih načina za praćenje zdravlja srca.

Kolesterol je nužan za zdrave stanice, ali prevelika količina takozvanog lošeg kolesterola (LDL) može biti opasna jer dovodi do nakupljanja masnih naslaga, poznatih kao plak, u arterijama. To sužava krvne žile i povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti. S druge strane, dobar kolesterol (HDL) pomaže u uklanjanju LDL kolesterola iz organizma.

Poželjno je da vrijednost LDL kolesterola bude ispod 4 mmol/L, dok bi HDL trebao biti iznad 1,0 mmol/L kod muškaraca i iznad 1,2 mmol/L kod žena. Održavanju zdrave ravnoteže kolesterola pridonose zdrave životne navike, poput prehrane sa smanjenim unosom zasićenih masti, redovite tjelesne aktivnosti i umjerene konzumacije alkohola.

Lipidogramom se mjere i trigliceridi, masti koje se nalaze u namirnicama poput mliječnih proizvoda, mesa i avokada. Iako su u malim količinama nužni, njihov povišeni nivo može povećati rizik od dijabetesa, pretilosti, pa čak i pojedinih vrsta raka.

Kako otkriti tihe probleme s bubrezima

Bubrezi imaju ključnu ulogu u izlučivanju otpadnih tvari iz organizma, održavanju ravnoteže tekućina i regulaciji krvnog tlaka. Ipak, kronična bubrežna bolest često se razvija neprimjetno, bez ikakvih simptoma, sve do uznapredovale faze.

Analiza kreatinina u serumu pomaže liječnicima procijeniti koliko učinkovito bubrezi filtriraju otpadne tvari i toksine iz krvi. Povišene vrijednosti kreatinina mogu upućivati na oštećenje ili bolest bubrega.

Dr. Eggitt upozorava da se, uglavnom zbog starenja i povišenog krvnog tlaka, „procjenjuje da najmanje milijun ljudi trenutačno živi s ovom bolešću, a da toga nisu svjesni“.

Ako se ne otkriju i ne kontroliraju na vrijeme, problemi s bubrezima mogu povećati rizik od srčanog i moždanog udara. Redovitim praćenjem ovi se problemi mogu uočiti u ranoj fazi, što pacijentima daje najbolju šansu za uspješno liječenje.

Zašto redovito provjeravati šećer u krvi

Povišena razina šećera u krvi može godinama tiho oštećivati organizam prije nego što se pojave prvi simptomi. Dr. Eggitt naglašava važnost redovite kontrole vrijednosti HbA1c, testa koji pokazuje koliko se šećera vezalo za crvene krvne stanice tijekom duljeg vremenskog razdoblja, piše Index Fit.

Visoke vrijednosti HbA1c upućuju na to da je razina šećera u krvi dulje vrijeme bila povišena, što povećava rizik od komplikacija povezanih s dijabetesom, poput oštećenja živaca, problema s vidom i potencijalno životno ugrožavajućih stanja, kao što je dijabetička ketoacidoza.

Privremeni skokovi šećera mogu se javiti zbog stresa, bolesti ili tjelesne neaktivnosti, ali trajno povišene vrijednosti upućuju na ozbiljniji problem. Stručnjaci preporučuju uravnoteženu prehranu s malo zasićenih masti i rafiniranih ugljikohidrata, redovitu tjelesnu aktivnost i obroke u isto vrijeme svakog dana.

Koliko je važno pratiti krvni tlak

Povišeni krvni tlak, odnosno hipertenzija, jedan je od najčešćih i najčešće neprepoznatih zdravstvenih problema. Zdrav krvni tlak kod odraslih osoba kreće se u rasponu od 90/60 mmHg do 120/80 mmHg. Osobama starijima od 40 godina preporučuje se održavanje vrijednosti oko 115/75 mmHg kako bi se smanjio rizik od srčanog udara. Vrijednosti iznad 135/85 mmHg mjerene kod kuće ili iznad 140/90 mmHg u liječničkoj ordinaciji smatraju se povišenima.

Budući da hipertenzija rijetko izaziva simptome, jedini pouzdan način da se otkrije jest redovito mjerenje. Krvni tlak može se prirodno regulirati promjenama životnih navika, smanjenjem tjelesne mase, ograničavanjem unosa alkohola i kofeina, redovitom tjelesnom aktivnošću od najmanje 150 minuta tjedno i uravnoteženom prehranom.

Zašto je praćenje zdravlja u srednjim godinama presudno

Dr. Eggitt ističe da razumijevanje vlastitog tijela u četrdesetim godinama može znatno povećati šanse za dulji i zdraviji život. „Briga o tijelu u srednjoj životnoj dobi od ključne je važnosti“, objašnjava on. „Krvne pretrage jedan su od najboljih načina da provjerite je li vaše zdravlje u dobrom stanju i da uočite rane znakove upozorenja prije nego što bude prekasno.“

Obraćanjem pozornosti na ove četiri ključne provjere – lipidogram, funkciju bubrega, razinu šećera u krvi i krvni tlak – moguće je na vrijeme prepoznati potencijalne rizike i poduzeti konkretne korake za očuvanje zdravlja u godinama koje dolaze.

