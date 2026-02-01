Obratite pažnju: 10 skrivenih znakova trudnoće za koje možda niste znali

Kako navodi Diana Spalding, pedijatrijska medicinska sestra i osnivačica Gathered Birtha, postoji više skrivenih znakova trudnoće.

To mogu biti: začepljen nos, čudne žudnje, slinjenje, iscjedak iz grudi, promijenjeni seksualni nagoni, krvarenje desni, cjelodnevna mučnina, zatvor, bol u zdjelici ili “bol u međunožju” i promjene raspoloženja.

Stalno začepljen nos

Poznat i kao trudnički rinitis, u osnovi se radi o osjećaju kao da imate alergije ili prehladu sve vrijeme. Možete imati začepljen nos ili curenje i kihanje. Postoji i čudan fenomen gdje se nos može malo povećati u trudnoći, poznat kao “trudnički nos”.

Tokom trudnoće, više krvi teče u vaše sluznice (područja poput vagine, usta i nosa). To može uzrokovati curenje iz nosa.

Prvo razgovarajte sa svojim ljekarom kako biste bili sigurni da nije nešto ozbiljnije. Ako zbog toga imate poteškoća s disanjem, odmah potražite stručnu pomoć.

U suprotnom, trake za nos mogu pomoći u otvaranju nosnih prolaza, dok sprejevi za nos sa slanom otopinom i ovlaživači zraka s hladnom maglom mogu pomoći u vlaženju zraka kako bi se smanjila iritacija.

Žudnja za nejestivim tvarima

Specifične žudnje mogu uključivati ​(ali nisu ograničene na) led, mraz, zemlju, glinu, kredu, sirovo brašno ili kukuruzni škrob.

Kako navodi Spalding, mnogi stručnjaci sumnjaju da se ovaj tip žudnje razvija kada trudnici nedostaju određeni minerali ili vitamini u prehrani, poput željeza.

Konzumiranje gore navedenih tvari može biti štetno za vas i vašu bebu, zato je važno potražiti pomoć ako osjetite želju za njima ili ih jedete. Odmah se obratite ljekaru koji vam može propisati dodatak željeza.

Slinjenje

Budite se s više sline na jastuku nego inače? Ptijalizam ili hipersalivacija je povećanje proizvodnje sline koje je donekle uobičajeno u trudnoći.

Hipersalivacija u trudnoći ponekad može biti odgovor na mučninu i povraćanje. Hormoni tokom trudnoće također mogu povećati količinu koju proizvode vaše žlijezde slinovnice.

Ako imate stalnu mučninu, pokušajte jesti česte, male obroke. Pobrinite se i da redovno posjećujete zubara. Osim toga, možete pokušati žvakati žvake ili jesti bombone. Ne brinite, ovaj simptom se često povlači do kraja prvog tromjesečja.

Iscjedak iz grudi

Dok se vaše grudi pripremaju za proizvodnju kolostruma, odnosno prvog mlijeka za vašu novu bebu, možete primijetiti da počinju curiti dok ste još trudni.

Obično se to događa noću, što znači da se možete probuditi i pronaći mrlje od curenja na pidžami ili plahtama. To se ne događa svima i čini se da nema veliki značaj u smislu sposobnosti dojenja.

Sve dok nije krvavo, obično nema razloga za brigu (i nema načina da se to spriječi). Uvijek možete noću uvući višekratne jastučiće za grudi u grudnjak za spavanje kako biste zaustavili curenje.

Promijenjeni libido

Odjednom imate želju za seksom puno više nego inače ili puno manje nego inače? Hormonske promjene mogu smanjiti libido, kao i iscrpljenost, mučnina i bolovi u leđima. Sve to naravno može utjecati na osjećaj romantike.

Međutim, hormoni također mogu povećati vašu seksualnu želju, a sav taj povećani protok krvi u vašu zdjelicu može vas učiniti dodatno raspoloženima, može povećati vaginalnu lubrikaciju i učiniti seks boljim.

“Slušajte svoje tijelo. Ako vam govori da mu treba pauza, spavajte. Ako vam govori da mu treba seks pa zabavite se! Nakon što ste dobili zeleno svjetlo od svog ljekara za seks, uživajte u ovom trenutku kada se osjećate dodatno povezano s partnerom. Možda ćete trebati biti malo kreativni kako vam trbuh raste”, poručila je stručnjakinja.

Krvarenje desni

Trudnički gingivitis je stanje kada desni lako krvare, posebno prilikom pranja zubi. Gingivitis u trudnoći može biti uzrokovan povećanim protokom krvi u desnima ili promjenama u tijelu koje čine vaše desni osjetljivijima na bakterije.

Dobro pazite na zube i desni te posjećujte stomatologa dva puta godišnje. Zubna higijena je uvijek važna, a u trudnoći je još važnija. Rutinska stomatološka njega je sigurna tokom trudnoće i može doprinijeti mnogim zdravstvenim prednostima za vas i vašu bebu. Samo svakako obavijestite svog stomatologa ako ste trudni (ili biste mogli biti).

Cjelodnevna mučnina

Mnoge žene, posebno prije 14 sedmice osjećaju mučninu cijeli dan, ne samo ujutro.

Mučnina uzrokovana trudnoćom uzrokovana je visokim nivoima hormona zvanog hCG u vašem tijelu (istog hormona koji otkrivaju testovi na trudnoću).

Osim toga, kada ste trudni, vaše je tijelo osjetljivije na promjenjive nivoe glukoze (šećera) u vašem tijelu. Žene često otkriju da im je mučno kada su gladne.

Jedan od najboljih načina za smanjenje mučnine u trudnoći je stalno jedenje malih količina hrane. Uvijek držite krekere sa sobom i pojedite ih nekoliko svaki sat. Držite grickalice pored kreveta i jedite ih svaki put kad se usred noći probudite da biste mokrili. Obavezno popijte i vode.

Ako provedete 24 ili više sati bez jela ili pića ili ako povraćate i ne možete ništa zadržati, uputite se na hitnu pomoć. Trudnice mogu lako dehidrirati pa će vam vjerovatno dati intravenoznu tekućinu (i neke lijekove da se osjećate bolje). Pripazite na simptome teškog oblika mučnine i povraćanja u trudnoći.

Zatvor

Hormoni koji opuštaju mišiće i tkiva u vašem tijelu tokom trudnoće također mogu usporiti sve u vašem probavnom traktu. Ponekad to može biti uzrokovano i željezom u vašim prenatalnim vitaminima ili nedovoljnim unosom vlakana.

Pazite da ostanete dobro hidrirani (otprilike 10 do 12 čaša tekućine dnevno) i jedite puno voća i povrća, kao i suhe šljive, mekinje i žitarice bogate vlaknima. Fizička aktivnost vam također može pomoći da ponovno pokrenete stvari.

Bolno međunožje

Bolno međunožje podrazumijeva oštre bolove u vagini ili donjem dijelu trbuha, posebno pri kraju trudnoće. Kako se bebina glavica spušta i povećava, ona vrši veći pritisak na vašu zdjelicu i sve živce u njoj.

Održavanje aktivnosti (posebno aktivnosti u kojima se pomiču kukovi) može pomoći jer otvara zdjelicu, dajući bebi malo više prostora. Joga, ples i plivanje odlični su načini za to.

Ekstremne emocije

Hormoni opet pobjeđuju. Također, vaše tijelo naporno radi na rastu vaše bebe i očekujete veliku promjenu u svom životu, a sve to može doprinijeti vašem emocionalnom stanju.

Budite nježni prema sebi i dopustite si da osjetite emocije koje imate. Objasnite svom partneru, prijateljima i kolegama što se događa i recite im kako vas najbolje podržati.

Također je važno znati da postoje prenatalna (ne samo postporođajna) depresija i anksioznost. Ako se stalno osjećate tužno ili tjeskobno, obavijestite ljekara i posavjetujte se s terapeutom.

Facebook komentari