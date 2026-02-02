Jezive prijetnje Tomaševiću: “Bombe su postavljene, nećeš dočekati jutro”

Postavljeno je trideset eksplozivnih naprava na Trgu Stjepana Radića 1 i u Ulici kneza Mislava 8 u Zagrebu. Tomašević neće dočekati jutro – glasi strašna prijeteća poruka upućena zagrebačkom gradonačelniku.

Policija je za 24sata rekla da su obaviješteni o prijetnjama i da istražuju slučaj.

Sandra Benčić oglasila se na Facebooku, rekavši da je policija upala u kabinet zbog prijetnji.

– U ovom trenutku policija je ušla u prostorije naše stranke pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću na tu adresu. Mi nismo. Jasno je što se događa kada se šalje policija u prostore političkih stranaka – napisala je Sandra Benčić na Facebook profilu,pišu Vijesti

Iz Možemo kažu da vjeruju da se ovdje uopće ne radi o prijetnjama nego o policijskoj akciji prema jednoj političkoj stranci. Kako nam kaže sugovornik iz Možemo, policija im uopće ne može tačno obrazložiti o čemu se radi, ali žele pretresti prostore.

– Prvo su rekli da su prijetnje Tomaševiću, zatim prijetnja da će biti postavljena bomba. Ako je prijetnja bombom onda bi trebali evakuisati i cijelu zgradu u kojoj se nalazimo, ali oni kažu da to neće učiniti, nego samo nama naređuju evakuaciju kako bi bez naše prisutnosti pregledali i pretresli prostore – kaže jedan sagovornik 24sata.h

