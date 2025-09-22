Trik koji trenutno briše 5 godina s vašeg lica

Cilj koji želimo postići prilikom nanošenja šminke je gladak i blistav ten, posebno kada naša koža počne pokazivati ​​znakove starenja i gubi elastičnost. Pored raznih podloga koje mogu pomoći da vaše lice izgleda ujednačeno i blistavo, rumenilo bi trebalo postati vaš glavni adut – posebno nakon 50. godine.

Sa 18 godina nevin završio u zatvoru, a 37 godina kasnije fotografije njegovog puštanja na slobodu šokirale su sve

Možda ćete se iznenaditi kako mala količina rumenila može promijeniti izgled vašeg lica, pa čak i učiniti da izgleda mlađe – ali samo ako odaberete pravu vrstu proizvoda i pravu nijansu.

Kako nanositi rumenilo nakon 50. godine

Vizažisti preporučuju da se pridržavate dva zlatna pravila ako želite izgledati mlađe: birajte kremasta ili tečna rumenila koja se neće taložiti u bore i odlučite se za ružičaste ili nijanse boje kajsije koje vašem licu daju odmoran, svjež i blistaviji izgled. Mjesto na koje nanosite rumenilo također je važno, prenosi Govorise.

Zašto kremasta i tečna rumenila?

Ove formule se lako blendaju i stapaju s kožom. Stvaraju nježan izgled i daju dojam prirodno blistavog tena. Samo ih lagano fiksirajte puderom ili rumenilom i spremni ste za upotrebu.

Zašto baš ružičaste nijanse?

Ružičasti tonovi odgovaraju većini tipova i podtonova kože. Za večernje prilike možete odabrati tamnije nijanse, a za svakodnevnu upotrebu ružičasto-narandžaste ili boje kajsije. Ako se kunete u rumenila u obliku praha, bolje je izbjegavati proizvode s puno šljokica i odabrati mat verzije ili one s takozvanim satenskim završetkom.

Zašto je važno gdje nanosite rumenilo?

Iako se rumenilo obično nanosi na sredinu obraza, to može učiniti da lice izgleda “opušteno” jer šminka optički spušta lice umjesto da ga podiže. Najbolje je nanijeti rumenilo na vrh jagodica i blendati ga prema gore, prema sjenama. Možete kombinirati i dvije nijanse – svjetliju ružičastu sprijeda i nešto tamniju bliže tjemenu. Naravno, temeljito blendanje je neophodno kako bi se sve ravnomjerno sjedinilo,piše N1

Na ovaj način ćete izgledati svježije, odmornije i blistavije, a vaša koža će izgledati glatkije i zdravije.

Facebook komentari