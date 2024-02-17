Opuštena i naborana koža: 7 načina kako poboljšati njen izgled

Iako niti jedan proizvod ili tretman ne može u potpunosti promijeniti opuštenu i naboranu kožu, dosljedna rutina može značajno poboljšati njen izgled. Strpljivo kombinirajte ove savjete i s vremenom ćete primijetiti da je vaša koža čvršća i blistavija.Opuštena koža, s linijama i borama te naboranom i grubom teksturom, često nam se prikrade kako starimo. Iako je većina pažnje usmjerena na lice protiv starenja, tijelo također zaslužuje malo više njege. Srećom, dobro zaokružena rutina koja kombinira njegu kože, dodatke prehrani i promjene načina života može napraviti primjetnu razliku. Evo kako se direktno uhvatiti ukoštac s jezivom kožom.

1. Investirajte u losion za tijelo s učvršćujućim Prvi korak u borbi protiv kože kojoj nedostaje elastičnosti i mekoće je strasteška hidracija. Stoga potražite losione za tijelo koji sadrže sastojke za učvršćivanje kao što su: hijaluronska kiselina za vlaženje; retinol jer potiče produkciju kolagena i zaglađuje teksturu; peptidi koji pospješuju elastičnost i otpornost kože, kofein ili ekstrakt zelenog čaja koji privremeno zateže kožu i poboljšava cirkulaciju.

2. Razmislite o suplementu kolagena

Kolagen je gradivni element čvrste, mladalačke kože. Iako ga tijelo prirodno proizvodi, njegov nivo i produkcija opadaju s godinama. Studije su pokazale da uzimanje suplemenata kolagena, posebno hidroliziranih kolagenskih peptida, može poboljšati elastičnost i hidraciju kože. Potražite dodatke prehrani koji također uključuju vitamin C, koji pomaže sintezu kolagena.

3. Redovno radite piling

Odumrle ćelije kože mogu učiniti grubu i opuštenu kožu još uočljivijom. Piling će vam pomoći da otkrijete svježiju, glađu kožu, istovremeno potičući izmjenu stanica. Koristite nježni piling s alfa-hidroksi kiselinama (AHA) poput glikolne ili mliječne kiseline 2-3 puta sedmično, a za luksuzniji pristup isprobajte Smoothing Body Scrubove, koji kombiniraju prirodni pilingi i hidratantnu kremu.

4. Ostanite aktivni

Vježbanje nije dobro samo za vaše cjelokupno zdravlje – ono je odlično i za vašu kožu. Vježbe snage i kardio vježbanje pomažu poboljšati tonus mišića i ojačati cirkulaciju, što može učiniti vašu kožu vidno čvršćom. Naprimjer, aktivnosti poput joge i pilatesa usredotočuju se na snagu i držanje tijela, dajući vam vitkiji i mlađahni izgled, ali najvažnije je da odaberete aktivnost u kojoj ćete uživati, jer je to jedini način za ustrajati u tjelovježbi,piše Avaz

5. Zaštitite svoju kožu od UV oštećenja

Oštećenja od sunca glavni su krivac za bore zato svakog proljeća i ljeta korisite losion ili ulje za sunčanje širokog spektra s najmanje SPF 30 na izloženim dijelovima tijela, čak i za oblačnih dana. Ako je šteta već učinjena, razmislite o korištenju proizvoda usmjerenog na obnovu kože ili kremu za sunčanje obogaćenu antioksidansima.

6. Hidrirajte iznutra i izvana

Dehidracija pojačava izgled opuštene, naborane kože. Pijte mnogo vode i u prehranu uključite hidratantne namirnice poput krastavca i lubenice. Uparite to s redovnom upotrebom ulja za tijelo ili duboko hidrirajućih krema za zadržavanje vlage.

7. Isprobajte profesionalne tretmane

Ako je vaša koža posebno opuštena i naborana, profesionalni tretmani mogu dati dramatične rezultate. Možete iskušati: microneedling koji stimulira proizvodnju kolagena i elastina, radiofrekvencijsku terapiju za zatezanje opuštene kože tehnologijom koja se temelji na toplini ili hemijski piling koji će poboljšati teksturu i tonus uklanjanjem gornjeg sloja kože.

