“Konačno mršavim otkad ne radim ove tri greške za doručak”

Budući da nutricionisti neprekidno ponavljaju kako doručak ubrzava metabolizam nije mi bilo jasno zašto nikako ne gubim na težini iako jedem cjelovite žitarice svako jutro.

Nisam shvaćala da svako jutro prilikom doručka radim čak tri greške. I tek kad sam ih prestala raditi vidjela sam željene promjene na svom tijelu. Evo što sam naučila: Prestala sam jesti žitarice Svako jutro jela sam žitarice od osnovne škole pa sve do kraja studija. Stvarno mi je dugo trebalo da shvatim da te slatke i ukusne žitarice nisu dobar izbor za mene, niti za bilo koga drugog jer su pune šećera i ne sadrže dovoljno proteina i vlakana.

Pa čak ni one koje reklamiraju kao fitness žitarice obogaćene vlaknima. Umjesto žitarica odlučila sam svako jutro za doručak jesti 13 do 20 grama proteina, najmanje šest grama vlakana i 10 do 15 grama zdravih masnoća. Znači za doručak uglavnom pijem smoothie ili zobenu kašu (zob bez dodanih šećera).

Jedem kad osjetim glad, a ne kad mislim da bih trebala Toliko puta sam pročitala da je doručak najvažniji obrok u danu i slijepo sam se vodila za tom maksimom. Jela sam svako jutro pola sata nakon što bih se probudila oko 7:30, iako u 99 posto slučajeva nisam bila gladna. I onda bih oko 10 ili 11 ponovno osjetila snažnu glad, tako da sam često dva puta doručkovala. Sad prvo odradim trening i doručkujem na poslu oko 9 ili 10 sati kad osjetim glad, a ne kad mi je vrijeme za obrok.

Počela sam paziti na veličinu porcije Treća greška koju sam radila je da nikad nisam pazila na veličinu porcije. Kad sam za doručak jela žitarice, napunila bih punu zdjelu onu za salatu ili juhu. Obično sam kombinirala dvije ili tri vrste žitarica u koje bih još dodala orašasto i bobičasto voće ili bananu i sve bih to prelila s mlijekom od soje obogaćenim okusom vanilije.

Takav doručak je imao oko 600 kalorija. Sad mjerim sastojke koje stavljam u smoothie ili u zobene pahuljice i pazim da moj doručak ne premašuje 400 kalorija, prenosi miss7zdrava.24sata.

