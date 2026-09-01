Bakine mekane griz knedle: Tajna je u jednostavnom koraku

Nekada se recept za knedle nije morao posebno zapisivati. Mama ili baka znale su koliko smjesa treba biti gusta i kada je knedla dovoljno kuvana.

Danas mnogi taj mali komad kuhinjskog iskustva jednostavno nisu imali od koga naučiti a jedan od starih trikova za mekane knedle krije se u bjelanjcu, piše Dnevno.hr.

Prvi korak

Postoji više načina pripreme griz knedli za juhu i nije nužno odvajati jaje da bi one uspjele. Ipak, želite li posebno lijepe i mekane knedle, odvojite žumance od bjelanca te bjelance posebno umutite.

Tako se u njega unosi vazduh a kada ga pažljivo umiješamo u smjesu, ona postaje prozračnija. Knedle zato tokom kuhanja lakše dobiju lijepu strukturu umjesto tvrde sredine.

Ali postoji još nekoliko detalja koji odlučuju hoće li knedle završiti mekane ili poput kamenčića na dnu tanjira.

Najčešća greška

Smjesa za knedle ne smije biti pretvrda prije kuvanja. Upravo je to zamka u koju je lako upasti. Čini nam se da je smjesa premekana pa dodamo još jednu kašiku griza, zatim još malo, sve dok ne dobijemo masu iz koje se bez problema može oblikovati čvrsta knedla.

A upravo smo je time vrlo vjerojatno osudili na tvrdu sredinu. Griz upija tečnost i bubri. Zato smjesu treba ostaviti da kratko odstoji prije nego što odlučimo treba li joj još griza.

Još nešto važno

Druga važna stvar jeste veličina. Male knedle ne samo da izgledaju ljepše u tanjiru nego se i ravnomjernije skuvaju. Treba imati na umu da će tokom kuvanja poprilično narasti.

I konačno, knedle ne vole snažno ključanje. Juha treba lagano kuhati, odnosno krčkati.

Sastojci:

1 jaje

1 kašika ulja ili oko 15 g omekšalog maslaca

4 ravne kašike pšeničnog griza

prstohvat soli

po želji malo sitno nasjeckanog peršuna

Priprema:

Odvojite žumance od bjelanca. Bjelancu dodajte prstohvat soli i istucite ga u čvrst, ali ne presuv snijeg. U drugoj posudici dobro izmiješajte žumance i ulje ili omekšali maslac.

Dodajte griz i malo sitno nasjeckanog peršuna.

Na kraju lagano, u nekoliko poteza, umiješajte bjelance.

Nemojte snažno miješati jer želimo sačuvati što više vazduha koji smo prethodno unijeli u bjelance. Smjesu ostavite desetak do petnaest minuta.

Za to će vrijeme griz upiti vlagu i smjesa će postati gušća.

Kašiku umočite u vruću juhu, zahvatite malu količinu smjese i spustite je u juhu koja lagano kuha.

Nemojte praviti velike knedle jer će tikom kuhanja narasti. Kuhajte ih lagano oko 12 do 15 minuta.

Zatim možete ugasiti, poklopiti lonac i ostaviti ih još desetak minuta u vrućoj juhi. Tako će griz imati dovoljno vremena da nabubri i u samom središtu knedle. Ako niste sigurni, izvadite jednu knedlu i prerežite je. Sredina mora biti jednako mekana kao i vanjski dio.

Probna knedla

Postoji još jedan stari kuhinjski trik koji vrijedi više od slijepog držanja recepta.

Skuhajte prvo samo jednu knedlu. Ako se raspadne, smjesa je prerijetka pa joj dodajte vrlo malo griza. Ako ostane zbijena i tvrda, nemojte dodavati još griza već sljedeće knedle napravite manje i dajte im dovoljno vremena da se lagano kuhaju.

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