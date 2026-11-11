Studentska lista zatražila dosijee 50 novinara RTS-a?!

Dio zaposlenih Radio-televizije Srbije saopštio je da je vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoje Uskoković javno pročitao imena 50 voditelja i urednika za koje, kako kažu, Studentska lista traži dosijee i poručuju da umjesto da zaštiti novinare od političkih pritisaka, Uskoković daje legitimitet zahtjevima za njihovo “dosijeiranje”.

“Njihovi dosijei se traže uz konstataciju da iz minuta u minut u RTS stižu, kako ih naziva, ‘legitimni zahtevi'”, navodi se u saopštenju dela zaposlenih i dodaje da su među onima čiji se dosijei traže Ivona Pantelić, Dragana Kosjerina Perdu, Nebojša Kotlajić, Milica Nedić, Dragana Ignjić i brojni drugi.

Dio zaposlenih ukazuje da se na taj način sudbine 50 novinara, 50 profesionalnih karijera stavlja na sto političkih organizacija.

“I to ne čini političar, stranački funkcioner ili aktivista. To čini čovjek koji je postavljen na čelo Informativnog programa javnog medijskog servisa Srbije. Nečuveno. Umjesto da zaštiti novinare od političkih pritisaka, Borivoje Uskoković svojim javnim nastupom daje legitimitet zahtjevima za njihovo dosijeiranje”, ukazuje se u saopštenju dijela zaposlenih.

Oni ukazuju da nijedna promjena vlasti, nijedan izborni rezultat i nijedna politička organizacija nemaju pravo da novinare pretvore u predmet političke istrage samo zato što su radili u vrijeme prethodne vlasti.

“Posebno je porazno što se sve ovo događa pod parolom oslobađanja RTS-a. Javni servis se ne oslobađa tako što se novinari stavljaju na spiskove. Sloboda medija se ne uspostavlja dosijeiranjem zaposlenih. Demokratija se ne gradi političkim čistkama.

Pozivamo UNS, NUNS, REM, Povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i međunarodne organizacije za zaštitu novinara, da se hitno izjasne o ovom presedanu”, navodi se u saopštenju.

Dio zaposlenih RTS-a od rukovodstva RTS-a zahtijeva da javnosti objasni ko traži dosijee novinara, šta ti zahtjevi sadrže, na osnovu kojih propisa se razmatraju i da li su podaci zaposlenih već dostavljeni političkim organizacijama, a od Uskokovića zahtijevaju odgovornost,pišu Vijesti

“Jer čovek koji političke zahtjeve za dosijee svojih kolega predstavlja kao legitimne ne može istovremeno da bude garant njihove profesionalne nezavisnosti.

Novinari nisu politički osumnjičenici. A Informativni program nije kancelarija za političku lustraciju”, navodi se u saopštenju dijela zaposlenih u RTS.

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