Preko 1.000 km uz samo jedno punjenje! Ovo su najbolji električni automobili za putovanja

Električni automobili sve su ozbiljniji izbor za putovanja na velike udaljenosti, a njihov domet više nije jedini važan faktor.

Njemački automobilski klub ADAC uporedio je modele prema ukupnoj kilometraži koju mogu preći uz jedno zaustavljanje od 20 minuta radi brzog punjenja.

Za najvišu ocjenu potrebno je preći više od 750 kilometara. Kriterij se zasniva na 90 posto dometa izmjerenog u ADAC-ovom testu s potpuno napunjenom baterijom, uz dodatnu kilometražu koja se može nadoknaditi tokom 20 minuta punjenja, piše Revija HAK.

Na vrhu liste nalazi se Mercedes CLA 350 s ukupno 1.071 kilometrom, a odmah iza njega je BMW iX3 50 xDrive s 1.059 kilometara.

Slijede Mercedes GLC 400 4Matic s 906 kilometara, Hyundai Ioniq 6 84 kWh s 885 kilometara, Xpeng P7+ Long Range s 864 kilometra, Audi S e-tron GT Quattro s 855 kilometara i Volvo EX90 Twin Performance Ultra AWD s 810 kilometara.

ADAC ostale automobile razvrstava u kategorije prema pogodnosti za duga putovanja: od 600 do 750 kilometara, od 500 do 600, od 400 do 500, dok se modeli s manje od 400 kilometara smatraju gotovo neprikladnim za takvu namjenu.

Na dnu poređenja nalaze se Kia EV2 s 363 kilometra i Renault Twingo Electric s 255 kilometara.

Riječ je, međutim, o malim gradskim automobilima, pa njihovi rezultati nisu iznenađenje.

Brzina punjenja zavisi od više faktora

ADAC upozorava da maksimalna snaga punjenja nije jedini važan podatak. Snaga opada kako se baterija puni, a iznad 80 posto kapaciteta punjenje postaje znatno sporije.

Ako dva automobila istovremeno koriste punjač snage 150 kW, raspoloživa snaga za svaki može pasti na 75 kW.

Niske temperature također produžavaju punjenje. Na minus sedam stepeni, Tesla Model Y s nezagrijanom baterijom punila se od 10 do 80 posto za 56 minuta, umjesto za 33 minute,pišu Vijesti

Volkswagen ID.3 zahtijevao je približno 50 posto više vremena nego u povoljnijim uslovima.

Predgrijavanje baterije može ublažiti ovaj problem, ali se kod mnogih automobila aktivira tek kada se u navigaciji kao odredište odabere odgovarajuća stanica za punjenje.

ADAC savjetuje da se brzo punjenje započne s što nižim nivoom napunjenosti baterije i završi na oko 80 posto.

Za česta putovanja na velike udaljenosti preporučuju se modeli koji s jednim zaustavljanjem od 20 minuta mogu preći najmanje 600 kilometara.

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