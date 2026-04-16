Zašto je čaša vode s limunom idealan početak dana

Razlog je, kaže, jednostavan – tako lakše unese tekućinu čim se probudi, potakne probavu i organizmu osigura dodatnu dozu vitamina C. Uz sve to, vjeruje da ta navika može imati pozitivan učinak i na izgled kože, piše Health.com.

Pomaže joj da lakše unese dovoljno tekućine

Iako i inače rado pije vodu, kaže da joj je s nekoliko kapi limuna ukusnija i lakša za piti. Čaša vode s limunom ujutro pomaže joj nadoknaditi tekućinu nakon spavanja, a često je popije i prije jutarnjeg treninga. Tvrdi i da joj zbog toga tijekom dana bude lakše popiti dovoljno vode.

Povoljno djeluje na probavu

Kad je riječ o probavi, više voli jednostavne navike nego dodatke prehrani, a limun vidi kao jedan od lakših trikova. Jedno manje istraživanje pokazalo je da limunska kiselina može ubrzati pražnjenje želuca, odnosno prolazak hrane kroz probavni sustav. Druga istraživanja o vitaminu C upućuju na to da bi mogao imati povoljan učinak na crijevne bakterije, iako to ne znači da će voda s limunom sama po sebi imati jednak učinak.

Mogla bi imati koristi i za srce i oporavak organizma

Agrumi poput limuna bogati su vitaminom C i antioksidansima. Ti spojevi povezani su s nizom koristi za organizam, među ostalim s očuvanjem zdravlja krvnih žila, cirkulacije i razine LDL kolesterola, poznatog kao “loš” kolesterol. Time se može smanjiti rizik od srčanih bolesti.

Vitamin C važan je i za obnovu te rast tkiva. Sudjeluje u stvaranju kolagena – proteina važnog za kožu, zglobove i kosti, čija se razina s godinama smanjuje.

Jutarnja rutina

Njezina jutarnja rutina prilično je jednostavna. U veliku čašu od oko 700 mililitara ulije vodu, kratko je zagrije pa doda sok pola limuna. To popije prije kave, čaja ili doručka.

Kaže da se te navike pokušava držati i na putovanjima jer limun nije teško ponijeti ili kupiti. Posebno joj odgovara nakon neprospavane noći, kad joj treba nešto lagano i osvježavajuće na početku dana. S vremenom joj je voda s limunom postala dio svakodnevice i podsjetnik da briga o zdravlju ne mora biti ni komplicirana ni skupa.

Ipak, treba paziti na zube i želudac

Iako voda s limunom ima svojih prednosti, zbog kiselosti ipak nije bez mana. Kiselina može s vremenom oštetiti zubnu caklinu, odnosno vanjski zaštitni sloj zuba. Kod nekih ljudi agrumi mogu potaknuti i refluks, odnosno vraćanje želučane kiseline u jednjak, što može izazvati žgaravicu i slične tegobe.

Zbog toga savjetuje da se nakon vode s limunom ne pere zube odmah, nego tek nakon otprilike sat vremena. Tako slina stigne neutralizirati kiselinu i bolje zaštititi caklinu. Američka stomatološka udruga preporučuje i ispiranje usta običnom vodom nakon kiselih napitaka, a nekima može pomoći i pijenje na slamku.

