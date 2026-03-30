Volite mineralnu vodu? Dijetetičari otkrivaju kako utječe na naše zdravlje

Sommelierka za vodu Anistacia Barber objašnjava da je to “voda koja sadrži otopljeni ugljikov dioksid”, dok dijetetičarka Kirsten Jackson dodaje da se plin može pojaviti prirodno u izvorima ili dodati tijekom proizvodnje. Ističe i da su takve vode nutritivno vrlo slične, osim ako sadrže dodane šećere ili zaslađivače.

Kad je riječ o utjecaju na tijelo, liječnici i savjetnici za prehranu razbijaju česte mitove. “Obična gazirana voda tek je blago kisela i sigurna je za zube ako ne sadrži dodatke”, kaže Barber za Vogue, što potvrđuje i stomatolog dr. Michael Apa.

U probavi može imati različit učinak: “Nekima može pojačati nadutost”, navodi Jackson, osobito kod osoba sa sindromom iritabilnog crijeva, ali dodaje da nekima pomaže kod sitosti te da su studije pokazale kako može ublažiti probavne smetnje. Također naglašava da “gazirana voda nema poznatog utjecaja na štitnjaču”, a studije su pokazale i da ne šteti zdravlju kostiju.

Iako je sigurna za većinu ljudi, gazirana voda ne odgovara svima

Gazirana voda hidrira gotovo jednako kao obična voda. Prema studiji iz 2016., razlika u hidraciji praktički ne postoji. Štoviše, nekima mjehurići pomažu da piju više tekućine tijekom dana, što može pozitivno utjecati na ukupnu hidraciju.

Liječnici i savjetnici za prehranu slažu se da je gazirana voda zdrava opcija. Barber i Jackson ističu da može pomoći kod probave i biti dobra alternativa slatkim pićima. “Idealno je birati proizvode bez dodanog šećera”, savjetuje Jackson, uz napomenu da aromatizirane verzije mogu sadržavati zaslađivače koji nekima smetaju.

Barber dodaje da prelazak sa sokova na gaziranu vodu može biti jednostavan način za smanjenje unosa šećera, a kao najbolju opciju preporučuje dodavanje svježeg voća u vodu.

Iako je sigurna za većinu ljudi, gazirana voda ne odgovara svima. Jackson kaže da bi je trebale izbjegavati osobe s izraženom nadutošću, refluksom ili osjetljivom probavom, dok Barber ne preporučuje da bude glavni izvor hidratacije za malu djecu. Obje naglašavaju da ne postoji strogo ograničenje, ali da je najvažnije pratiti kako tijelo reagira.

Facebook komentari