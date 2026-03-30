Dnevni horoskop za 30. mart: Škorpije pred završetkom, Rakovi emotivni

Ovan

Imaš pojačanu potrebu da stvari završiš odmah, ali period traži strpljenje. Neko može da te iznenadi porukom ili pozivom koji mijenja planove. U ljubavi se otvara iskren razgovor.

Bik

Fokus je na poslu i novcu, ali nije vrijeme za nagle odluke. Može se pojaviti prilika koja djeluje mala, ali ima dugoročan značaj. U emotivnim odnosima više prija mir nego rasprave.

Blizanci

Komunikacija je snažna i lako rješavaš nesporazume. Moguć je kontakt sa osobom iz prošlosti ili neočekivano javljanje. Energija se pojačava u drugom dijelu dana.

Rak

Emocije su izražene i sve se doživljava intenzivnije nego inače. Period je dobar za povlačenje i sređivanje misli. U ljubavi postoji potreba za iskrenošću.

Lav

U centru si pažnje i drugi traže tvoje mišljenje. Moguće je priznanje ili pohvala na poslu. U ljubavi se budi strast, ali i potreba za kontrolom.

Djevica

Obaveze se gomilaju, ali uspijevaš da ih držiš pod kontrolom. Period je dobar za organizaciju i završavanje započetog. U emotivnom smislu izbjegavaj pretjeranu analizu.

Vaga

Traženje balansa dolazi kroz iskren razgovor. Moguće je novo poznanstvo ili obnavljanje kontakta. Na poslu se otvara saradnja koja može biti važna.

Škorpija

Intuicija je naglašena i vodi kroz odluke. Dolazi emotivna dubina i moguće razrješenje neke tenzije. U ljubavi se stvari ili produbljuju ili se nešto završava.

Strijelac

Postoji potreba za slobodom, ali obaveze te drže na mjestu. Period je dobar za planiranje budućih poteza. U ljubavi može doći do zanimljivog obrta ili flerta.

Jarac

Fokus je na odgovornosti i poslu, uz prve vidljive rezultate truda. Finansijski dio djeluje stabilnije. U odnosima je važno da ne budeš previše zatvoren.

Vodolija

Pun si ideja i želje za promjenom rutine. Moguće je novo poznanstvo ili razgovor koji otvara novu perspektivu. U ljubavi dolazi osvježenje.

Ribe

Intuicija je naglašena i pomaže u donošenju odluka. Period je mirniji, ali emotivno dubok. U ljubavi dolazi razumijevanje ili smirivanje situacije.

