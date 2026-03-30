Jeste li znali da ljubljenje partnera može poboljšati zdravlje crijeva?

Liječnica za zdravlje crijeva i psihologinja Naomi Middleton objasnila je zašto zajednički život s partnerom zapravo može poboljšati zdravlje crijeva.

Naglasila je da sve, od maženja do dijeljenja obroka i fizičke intimnosti, igra ključnu ulogu u održavanju uravnoteženih crijeva i općeg probavnog zdravlja.

Ovo otkriće uslijedilo je nakon istraživanja u kojem je sudjelovalo 2.000 odraslih osoba, a koje je otkrilo da je među onima koji žive s partnerom, 40 posto iskusilo pojačan osjećaj druženja otkako su počeli živjeti zajedno. U međuvremenu, drugi su rekli da im se raspoloženje poboljšalo i da bolje spavaju.

“Ljudi s kojima živite ne dijele samo vaš prostor, dijele vaše mikrobe, vaše ritmove pa čak i zdravlje vaših crijeva. Crijevna mikrobiota vrlo je osjetljiva na zajednička okruženja i bliske društvene veze, posebno s onima s kojima provodimo značajnu količinu vremena. Ova povećana raznolikost zbog bliskog kontakta također bi mogla pomoći u smanjenju upale crijeva povezane sa stresom, nudeći daljnje dugoročne zdravstvene koristi”, navela je Middleton.

Napomenula je da samo duže vrijeme provedeno u tuđem društvu može potaknuti raznolikost dobrih bakterija u crijevima i pomoći u smanjenju probavnih problema povezanih sa stresom.

Potom je rekla da ljubljenje može igrati značajnu ulogu u podržavanju uravnoteženog crijevnog mikrobioma i općeg zdravlja probavnog sistema. Istraživanje je pokazalo da parovi razmjenjuju otprilike pet poljubaca dnevno, a svaki obično traje otprilike osam sekundi.

Middleton je otkrila je da samo jedan poljubac od 10 sekundi može prenijeti čak 80 miliona bakterija između partnera. Daleko od toga da je štetno, ovo zapravo pomaže u uspostavljanju zajedničkog oralnog mikrobioma, što može utjecati na crijevne ekosustave i ojačati imunološki sistem.

“Osim toga, dosljedan nježan dodir može pomoći u upravljanju stresnim reakcijama. U tom smislu, ljubljenje podržava i emocionalnu dobrobit i fizičko zdravlje na načine koje mnogi ljudi ne bi očekivali”, dodaje.

Uz ljubljenje, ona također potiče parove da češće zajedno večeraju jer to pomaže u usklađivanju probavnih obrazaca i potiče zdrav metabolizam.

“Bliski kontakt je vitalni dio zdravih veza, pomažući parovima da se osjećaju emocionalno povezanima, podržanima i uvjerenima. Iako su emocionalne koristi naklonosti dobro poznate, sve je više dokaza da fizička bliskost može podržati fizičko zdravlje na manje očite načine”, rekla je voditeljica istraživanja Holly Neill.

Dijeljenje svakodnevnih trenutaka ljubavi može pomoći u smanjenju stresa, podržati dobrobiti pa čak i utjecati na ravnotežu bakterija koje nosimo. To je snažan podsjetnik da male, svakodnevne geste mogu imati značajan utjecaj i na zadovoljstvo vezom i na cjelokupno zdravlje.

