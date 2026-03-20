Kako najlakše isjeći baklavu na zvijezdu: Jednostavan trik za savršen izgled

Jedan od zahtjevnijih koraka upravo je rezanje, naročito ako želite postići oblik zvijezde.

Priprema prije rezanja

Kada završite slaganje kora i nadjeva, važno je da površina baklave bude ravna. Nož koji koristite treba biti oštar i tanak, kako bi bez problema prošao kroz sve slojeve. Mali trik je da ga blago premažete uljem kako bi rezanje bilo lakše i preciznije.

Kako napraviti oblik zvijezde

Za ovaj način rezanja prvo podijelite baklavu na jednake dijelove, slično kao tortu ili pizzu. Nakon toga, na svakom dijelu pravite rezove u obliku obrnutog slova V, vodeći računa da razmaci budu ujednačeni.

U završnom koraku dodaju se vertikalni rezovi na pojedinim dijelovima, čime se formira prepoznatljiv izgled zvijezde. Ključno je da svaki rez ide do dna tepsije kako bi se komadi kasnije lako odvojili.

Kada se baklava ispeče i zalije agdom, preporučuje se da još jednom lagano prođete nožem kroz iste linije.

Lakša varijanta rezanja

Ako vam ova tehnika djeluje previše zahtjevno, postoji i jednostavnije rješenje. Baklavu možete prvo rezati na paralelne linije, a zatim ih presjeći dijagonalno. Tako ćete dobiti klasične rombove koji su također estetski privlačni.

Bez obzira na izbor tehnike, uz malo strpljenja i preciznosti možete postići da vaša baklava izgleda jednako lijepo kao i što je ukusna, prenosi Avaz.

