Ne bacajte gorke orahe: Ovi kuhinjski trikovi ih spasavaju za nekoliko minuta

Gorčina u orasima nije rijetka pojava, ali to ne znači da bi trebalo da ih bacite čim je osjetite. Postoje trikovi kako da im vratite blago sladak ukus.

Jedan od najjednostavnijih načina jeste potapanje oraha u vodu.

Očišćena jezgra stavite u dublju posudu i prelijte vodom sobne temperature tako da orasi budu potpuno prekrivena. Nakon kratkog stajanja, vodu prospite i zamijenite novom. Postupak ponovite nekoliko puta. Na ovaj način uklanja se tanki sloj s oraha koji najčešće uzrokuje gorčinu.

Druga opcija je kratko zagrijavanje oraha u tavi. Stavite ih u suvu, zagrijanu tavu i lagano ih propržite uz stalno miješanje. Osim što se smanjuje gorčina, orasi dobijaju bogatiji i intenzivniji ukus, što ih čini idealnim dodatkom kolačima i tortama.

Pored ovih metoda, postoji još nekoliko korisnih trikova. Kratko blanširanje, odnosno kuvanje u vodi uklanja gorku kožicu i znatno ublažava gorčinu.

Nakon toga, orasi mogu odmah da se koriste u pripremi kolača.

Za kolače i deserte, kratko prženje oraha u tavi s malom količinom šećera ili meda uklanja gorčinu i dodaje slatku, karamelizovanu notu.

Orasi mogu da postanu gorki ako dugo stoje ili se čuvaju na toplom i svijetlom mjestu. Najbolje je da ih držite u hermetički zatvorenoj posudi, na hladnom i tamnom mjestu, a još bolje u frižideru ili zamrzivaču, prenosi b92.

