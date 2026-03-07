Savršena pita sa špinatom: Brzo i jednostavno

Ne znate šta ćete za doručak ili večeru? Imamo sjajnu ideju – superbrzu pitu sa špinatom i sirom. Ova pita ne zahtijeva komplikovanu pripremu, dovoljno je da sve pomiješate i ubacite u rernu, a ima odličan ukus.

Kombinacija špinata i sira je provjereno dobra, tako da sa ovim jelom nema greške ni ako vam gosti dolaze iznenada. Taman će popiti kaficu dok se pita ispeče.

Vrijeme pripreme je 10 minuta + 45 minuta pečenje.

Sastojci:

3 jajeta

100 g kravljeg sira

180 g brašna

100 ml ulja

120 ml mlijeka

125 g špinata

1 mladi luk

1 prašak za pecivo

so

susam.

Priprema:

Najprije špinat i mladi luk izdinstati na malo ulja. U dubljoj posudi pomiješati jaja, mlijeko, ulje, brašno, so i prašak za pecivo.

U smjesu dodajte izgnječen sir, a zatim propržen špinat sa lukom.

Polako izmiješati ručno i izliti u uži kalup ili manji “đuveč” pleh. Posuti susam i peći u prethodno zagrijanoj rerni 45 minuta na 180 stepeni.

Kada se prohladi, poslužiti uz kiselo mlijeko ili sezonsku salatu.

