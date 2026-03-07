Savršena pita sa špinatom: Brzo i jednostavno

Ne znate šta ćete za doručak ili večeru? Imamo sjajnu ideju – superbrzu pitu sa špinatom i sirom. Ova pita ne zahtijeva komplikovanu pripremu, dovoljno je da sve pomiješate i ubacite u rernu, a ima odličan ukus.
Kombinacija špinata i sira je provjereno dobra, tako da sa ovim jelom nema greške ni ako vam gosti dolaze iznenada. Taman će popiti kaficu dok se pita ispeče.
Vrijeme pripreme je 10 minuta + 45 minuta pečenje.
Sastojci:
3 jajeta
100 g kravljeg sira
180 g brašna
100 ml ulja
120 ml mlijeka
125 g špinata
1 mladi luk
1 prašak za pecivo
so
susam.
Priprema:
Najprije špinat i mladi luk izdinstati na malo ulja. U dubljoj posudi pomiješati jaja, mlijeko, ulje, brašno, so i prašak za pecivo.
U smjesu dodajte izgnječen sir, a zatim propržen špinat sa lukom.
Polako izmiješati ručno i izliti u uži kalup ili manji “đuveč” pleh. Posuti susam i peći u prethodno zagrijanoj rerni 45 minuta na 180 stepeni.
Kada se prohladi, poslužiti uz kiselo mlijeko ili sezonsku salatu.