Glavni izborni adut pao šutke: Mandat propuštenih prilika

Umjesto obećanog reformskog zamaha i beskompromisne borbe protiv korupcije – građani su dobili pasivnu i netransparentnu državnu vlast, te zastoj na putu ka Evroskoj uniji.

Ni na entitetskim nivoima rezultati nisu bolji, navodi za „Dnevni avaz“ Lamija Haračić iz Udruženja „Zašto ne“, koje već 16 godina analizira rad stranaka na vlasti, kroz procent ispunjenih predizbornih obećanja.

Kozmetička antikorupcija

Borba protiv korupcije, koja je bila glavni izborni adut stranaka Trojke, pala je šutke, kao i transparentnost zastupnika. Manje od deset posto njih odgovaralo je na službene mailove, iako su na to obavezni prema poslovniku, na koji se često pozivaju.

Od 54 obećana antikorupcijska zakona i mjere, djelomično su provedene samo tri manje, kozmetičke. Pali su važni zakoni, poput onog o VSTV-u, koji bi trebao spriječiti da ljudi sa sumnjivo stečenom imovinom i bez profesionalnih kvalifikacija postanu sudije i tužioci.

A 53 obećanja?

Haračić navodi da političke partije u Vijeću ministara BiH nisu ispunile nijedno od 53 obećanja koja su dale u oblastima obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva i socijalne politike. Par polovičnih napredaka desio se u digitalizaciji, te zakasnjeloj odluci o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe.

Ostatak plana izgleda kao spisak lijepih želja, koji niko i ne pokušava provesti. Među njima je najavljeno zatvaranje kolektivnih centara i jedinstvena baza poticaja i pomoći povratnicima.

Dizači ruku

Parlament Federacije BiH je pretvoren u servis Vlade, umjesto da bude njen upravni i nadzorni odbor, kako propisuju Ustav i zakoni. Vrhovni zakonodavni organ vlasti tako prošle godine nije predložio niti jedan jedini zakon.

Umjesto zakonodavca, jedini predlagač je bila Vlada, što je bolan pokazatelj da je parlament sveden na skup dizača ruku i legalizatora odluka izvršne vlasti, kaže Haračić.

Udaljavanje od EU

Ni u Republici Srpskoj nije mnogo bolje, iako je rad Skupštine u ovom entitetu transparentniji. Državna i federalna vlast su nas tek zadržavale i usporavale na evropskom putu, dok su poslanici Skupštine RS donosili nedemokratske i antievropske zakone, i aktivno nas udaljavali od EU.

Mandat na izmaku je tako rezultirao neispunjenim obećanjima i izgubljenim prilikama, dok se prozor za evropske fondove i otvaranje pregovora o članstvu neumoljivo zatvara pred očima građana.

Među neispunjenim obećanjima je i zatvaranje kolektivnih centara i jedinstvena baza poticaja i pomoći povratnicima.

Facebook komentari