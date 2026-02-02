Sirovi indijski orah: Mala jezgra velikih koristi

Hrana za mozak i raspoloženje

Indijski orah bogat je magnezijem i željezom – mineralima koji potiču rad mozga, koncentraciju i stabilno raspoloženje. Osim toga, sadrži aminokiselinu triptofan, koja učestvuje u stvaranju serotonina, hormona sreće. Zbog toga nutricionisti često kažu da šaka ovih orašastih plodova može biti i “prirodni antistres snack”.

Saveznik srca i krvnih sudova

Redovna, ali umjerena konzumacija sirovih indijskih oraha može pomoći u očuvanju zdravlja srca. Njihove nezasićene masnoće (posebno oleinska i linolna kiselina) pomažu u snižavanju lošeg holesterola (LDL) i povećanju dobrog (HDL). Osim toga, prisutnost kalija i magnezija doprinosi boljoj cirkulaciji i stabilnijem krvnom pritisku.

Zdrave kosti, mišići i koža

Orah sadrži magnezij, fosfor, cink i bakar, minerale koji pomažu u formiranju kostiju, jačanju mišića i sintezi kolagena. Upravo bakar i vitamin E doprinose elastičnosti kože i sjaju kose, pa nije slučajno što se ulje indijskog oraha koristi i u kozmetici.

Koristan i pri kontroli težine

Iako su kalorični, sirovi indijski orasi mogu pomoći u regulisanju apetita. Kombinacija zdravih masti, proteina i vlakana daje dugotrajan osjećaj sitosti, pa ih je bolje pojesti nekoliko nego posegnuti za čipsom ili slatkišima. Idealna količina je šaka dnevno (oko 20–30 grama),pišu Vijesti

Kako jesti sirove indijske orahe

Sirovi indijski orasi su izuzetno svestrani.

Možete ih jesti:

– kao samostalnu grickalicu, uz čaj ili kafu,

– u doručku – dodajte ih u zobenu kašu, smoothie ili jogurt,

– u salatama – daju zanimljivu teksturu i blagu slatkoću,

– u jelima – odlično se slažu s piletinom, rižom ili povrćem u azijskim receptima,

– ili ih potopite preko noći u vodi – tako postaju mekši, lakše probavljivi i idealni za izradu domaćih biljnih “krem” umaka ili maslaca.

