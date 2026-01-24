Pohovane pečurke će vas osvojiti

Njihova hrskava spoljašnjost i sočna unutrašnjost čine ih savršenim jelom za sve prilike – od brzog ručka do večere sa prijateljima.
Uz nekoliko jednostavnih koraka i osnovne sastojke, možete stvoriti jelo koje se brzo priprema, a nestaje sa stola u trenu. Idealne su kao samostalni obrok, ali i kao prilog uz svježu salatu ili omiljeni dresing.
Vrijeme pripreme:
30 minuta
Sastojci:
500 g pečuraka
2 jajeta
1 kašičica soli
300 g brašna
300 g prezli
ulje za prženje
Priprema:
Pečurke operite i posolite, pa ih ostavite desetak minuta da odstoje kako bi se so ravnomjerno rasporedila. Za to vrijeme pripremite tri posude – jednu sa brašnom, drugu sa umućenim jajima i treću sa prezlama. Pripremu počnite tako što ćete svaku pečurku prvo uvaljati u brašno, potom umočiti u jaja, a na kraju u prezle, pritiskajući blago da se panada dobro zalijepi.
U dubljem tiganju zagrijte ulje na srednjoj temperaturi. Pažljivo spuštajte pečurke u ulje i pržite dok ne dobiju zlatno-smeđu boju sa svih strana, pazeći da se ne prepeku,pišu Nezavisne
Kada su pečurke spremne, izvadite ih na papirni ubrus kako bi se ocijedio višak masnoće i služite dok su tople. Poslužite ih uz salatu, omiljeni dresing ili kao samostalni zalogaj koji će nestati sa tanjira u trenu.
Za najbolji efekat, pripremljene pečurke mogu se kombinovati sa različitim sosovima ili začinima po želji, od bijelog luka i peršuna do blagog ajvara ili jogurt-dresinga.