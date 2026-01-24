Hrana i piće

Pohovane pečurke će vas osvojiti

Objavljeno prije 1 sat

Pečurke su namirnica koju domaćice obožavaju zbog svoje svestranosti i blagog ukusa, koji se lako kombinuje sa raznim jelima. Bilo da ih dodajete u salate, tjestenine ili spremate za doručak sa jajima, pohovane pečurke su pravi klasik koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Njihova hrskava spoljašnjost i sočna unutrašnjost čine ih savršenim jelom za sve prilike – od brzog ručka do večere sa prijateljima.

Uz nekoliko jednostavnih koraka i osnovne sastojke, možete stvoriti jelo koje se brzo priprema, a nestaje sa stola u trenu. Idealne su kao samostalni obrok, ali i kao prilog uz svježu salatu ili omiljeni dresing.

Vrijeme pripreme:

30 minuta

Sastojci:
500 g pečuraka

2 jajeta

1 kašičica soli

300 g brašna

300 g prezli

ulje za prženje

Priprema:
Pečurke operite i posolite, pa ih ostavite desetak minuta da odstoje kako bi se so ravnomjerno rasporedila. Za to vrijeme pripremite tri posude – jednu sa brašnom, drugu sa umućenim jajima i treću sa prezlama. Pripremu počnite tako što ćete svaku pečurku prvo uvaljati u brašno, potom umočiti u jaja, a na kraju u prezle, pritiskajući blago da se panada dobro zalijepi.

U dubljem tiganju zagrijte ulje na srednjoj temperaturi. Pažljivo spuštajte pečurke u ulje i pržite dok ne dobiju zlatno-smeđu boju sa svih strana, pazeći da se ne prepeku,pišu Nezavisne

Kada su pečurke spremne, izvadite ih na papirni ubrus kako bi se ocijedio višak masnoće i služite dok su tople. Poslužite ih uz salatu, omiljeni dresing ili kao samostalni zalogaj koji će nestati sa tanjira u trenu.

Za najbolji efekat, pripremljene pečurke mogu se kombinovati sa različitim sosovima ili začinima po želji, od bijelog luka i peršuna do blagog ajvara ili jogurt-dresinga.


