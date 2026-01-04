Trik iskusnih kuhara za savršenu pitu

Nije stvar ni u posebnoj vrsti brašna niti u komplikovanim tehnikama pripreme, već u jednom osnovnom sastojku, vodi. Naime, mnogi koriste vodu sobne temperature, a upravo to može biti razlog loših kora.

Korištenje vrlo hladne vode ima ključnu ulogu u uspjehu tijesta. Kada se u brašno dodaje hladna, gotovo ledena voda, gluten se sporije razvija, što rezultira mekanim, podatnim i elastičnim tijestom.

S druge strane, topla ili mlaka voda ubrzava aktivaciju glutena, zbog čega tijesto postaje tvrdo i sklono pucanju prilikom razvlačenja.

Rješenje je jednostavno i lako primjenjivo u svakoj kuhinji. Preporučuje se korištenje vode direktno iz frižidera, a za još bolji efekat mogu se dodati i kockice leda. Ovaj mali trik pomaže tijestu da zadrži dobru strukturu tokom rada i omogućava da se kore razvlače bez napora.

Za pripremu tijesta potrebno je u posudu staviti oko 500 grama glatkog brašna, a zatim postepeno dodavati približno 250 mililitara ledeno hladne vode.

Nakon što se umijesi glatko tijesto, važno je ostaviti ga da odmori najmanje pola sata kako bi postalo još podatnije.

Nakon odmora, tijesto se lako razvlači na pobrašnjenoj podlozi, bez pucanja i zatezanja.

Uz ovu jednostavnu promjenu u pripremi, domaće kore za pitu ponovo će biti tanke, mekane i savitljive, spremne da uspiju svaki put.

