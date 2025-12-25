Jedan napitak polako postaje tajno oružje zdravog života

Nova naučna saznanja ukazuju na to da kefir, zahvaljujući bogatstvu korisnih bakterija, može imati pozitivan utjecaj na imunološki sistem, koji s godinama prirodno slabi. Upravo je imunitet jedan od ključnih faktora očuvanja energije, otpornosti organizma i osjećaja svakodnevne ravnoteže.

Stručnjaci ističu da fermentirane namirnice poput kefira mogu pomoći u smanjenju blagih, hroničnih upalnih procesa u tijelu, koji se često povezuju sa starenjem i razvojem raznih tegoba. Redovna, umjerena konzumacija ovakvih napitaka sve se češće spominje kao dio savremenog, preventivnog pristupa zdravlju.

Kefir je fermentirani mliječni napitak sličan jogurtu, ali blaže i rjeđe teksture. Njegovo ime potiče od turske riječi keyif, koja označava osjećaj ugode i zadovoljstva – što se savršeno uklapa u doživljaj koji mnogi imaju nakon njegove konzumacije. Jedna čaša kefira sadrži solidnu količinu proteina, kalcija, fosfora i magnezija, kao i vitamine B grupe, vitamin D i K2, važne za kosti i metabolizam.

Posebnu vrijednost kefiru daju probiotici – korisni mikroorganizmi koji pomažu održavanju zdrave crijevne flore, a time i općeg imuniteta. Zbog toga se kefir često preporučuje kao dio uravnotežene ishrane, naročito u periodima stresa, umora ili promjena u načinu života.

Ipak, kao i sa svim zdravim navikama, ključ je u umjerenosti. Kod nekih osoba kefir može izazvati nadutost ili blage probavne smetnje, posebno ako se konzumira u većim količinama ili naglo uvede u prehranu. Najbolje je započeti s manjim porcijama i osluškivati reakcije vlastitog organizma.

U svijetu u kojem se sve više cijeni jednostavna, prirodna briga o sebi, kefir se nameće kao mali, ali vrijedan saveznik svakodnevnog zdravlja, prenosi Avaz.

