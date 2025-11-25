Mali trikovi za duži osjećaj sitosti

Određene namirnice i navike u ishrani djeluju kao takozvani prirodni pojačivači sitosti (satiety-booster), kaže na svom Instagram profilu prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i ljekar integrativne medicine.

One ne samo da pomažu da jedemo manje, već i da kontrolišemo nivo šećera u krvi, spriječimo nepotrebne grickalice i održimo zdravu tjelesnu težinu.

„Proteini su prvi na ovoj listi namirnica i jedan od najvažnijih faktora. Kada u obrok uključimo jaja, ribu, mahunarke ili grčki jogurt, osjećaj sitosti traje duže jer proteini sporije napuštaju želudac i stabilizuju energiju. Isto važi i za vlakna, jer povrće, integralne žitarice i semenke usporavaju varenje i podstiču stvaranje hormona sitosti. Ne bi trebalo zaboraviti ni zdrave masti – avokado, maslinovo ulje i orašasti plodovi daju osjećaj ‘punoće’ i smanjuju želju za brzom hranom“, savjetuje profesor.

Važan je i način na koji jedemo

Interesantno je i da način na koji jedemo mijenja osjećaj sitosti, dodaje dr Vešović. Kada jedemo sporo, obraćamo pažnju na ukus i teksturu, našem mozgu treba oko 20 minuta da registruje da smo siti, pa polako jedenje može da znači i do trećine manje hrane na tanjiru, prenosi Kurir.

„Hidratacija je još jedan trik. Voda prije obroka pomaže da želudac bude djelimično popunjen, dok supe i variva kombinuju tečnost i vlakna pa dodatno produžavaju osjećaj sitosti“, sugeriše doktor.

Ako želite da smršate

Sa druge strane, hrana bogata šećerom i prostim ugljenim hidratima često stvara „energetski rolerkoster“, odnosno kratkotrajnu sitost praćenu naglim padom energije i potrebom za još hrane.

„Ako želite da smanjite nagon za stalnim grickanjem, fokusirajte se na kvalitetan doručak bogat proteinima, dodajte vlakna u svaki obrok, jedite polako i pijte dovoljno vode. Male promjene u svakodnevnim navikama mogu da znače veliku razliku u osjećaju gladi i sitosti i u zdravlju cijelog organizma“, poručuje prof. dr Dušan Vešović, prenosi Una.rs.

