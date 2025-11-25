Hrana i piće

Mali trikovi za duži osjećaj sitosti

Objavljeno prije 18 minuta

Da li ste primijetili kako poslije nekih obroka brzo ogladnite, dok vas drugi dugo drže sitima? To nije slučajno.

Određene namirnice i navike u ishrani djeluju kao takozvani prirodni pojačivači sitosti (satiety-booster), kaže na svom Instagram profilu prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i ljekar integrativne medicine.

One ne samo da pomažu da jedemo manje, već i da kontrolišemo nivo šećera u krvi, spriječimo nepotrebne grickalice i održimo zdravu tjelesnu težinu.

„Proteini su prvi na ovoj listi namirnica i jedan od najvažnijih faktora. Kada u obrok uključimo jaja, ribu, mahunarke ili grčki jogurt, osjećaj sitosti traje duže jer proteini sporije napuštaju želudac i stabilizuju energiju. Isto važi i za vlakna, jer povrće, integralne žitarice i semenke usporavaju varenje i podstiču stvaranje hormona sitosti. Ne bi trebalo zaboraviti ni zdrave masti – avokado, maslinovo ulje i orašasti plodovi daju osjećaj ‘punoće’ i smanjuju želju za brzom hranom“, savjetuje profesor.

Važan je i način na koji jedemo
Interesantno je i da način na koji jedemo mijenja osjećaj sitosti, dodaje dr Vešović. Kada jedemo sporo, obraćamo pažnju na ukus i teksturu, našem mozgu treba oko 20 minuta da registruje da smo siti, pa polako jedenje može da znači i do trećine manje hrane na tanjiru, prenosi Kurir.

„Hidratacija je još jedan trik. Voda prije obroka pomaže da želudac bude djelimično popunjen, dok supe i variva kombinuju tečnost i vlakna pa dodatno produžavaju osjećaj sitosti“, sugeriše doktor.

Ako želite da smršate
Sa druge strane, hrana bogata šećerom i prostim ugljenim hidratima često stvara „energetski rolerkoster“, odnosno kratkotrajnu sitost praćenu naglim padom energije i potrebom za još hrane.

„Ako želite da smanjite nagon za stalnim grickanjem, fokusirajte se na kvalitetan doručak bogat proteinima, dodajte vlakna u svaki obrok, jedite polako i pijte dovoljno vode. Male promjene u svakodnevnim navikama mogu da znače veliku razliku u osjećaju gladi i sitosti i u zdravlju cijelog organizma“, poručuje prof. dr Dušan Vešović, prenosi Una.rs.


