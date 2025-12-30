3. januara 2026. godine stiže ultimativni obrt: Pogađa ama baš svaki znak, nikoga neće biti pošteđen

Pun Mjesec koji stiže 3. januara, prvi u 2026. godini, odvija se u znaku Raka i donosi snažne promjene, posebno za Rakove, Vage, Ovnove i Jarčeve. Njegov uticaj osjećat će se naredne dvije nedjelje, a fokus će biti na emocijama, porodici, domu i unutrašnjem osećaju sigurnosti.

Ova lunarna faza pojačava osjetljivost i izvlači potisnuta osjećanja na površinu. Mnogi će imati potrebu da se povuku, zaštite sebe ili više vremena provedu sa bliskim ljudima. Rak kao znak punog Mjeseca naglašava nostalgiju, potrebu za brigom i toplinom, ali i veću ranjivost na tuđe reči i postupke.

Istovremeno, ovaj period donosi jasnoću – postaje očigledno šta prija, a šta emotivno iscrpljuje. Moguće je zatvaranje starih porodičnih tema, razrješavanje odnosa iz prošlosti ili donošenje važnih odluka vezanih za dom, preseljenje ili odnos sa roditeljima. Iako je važno slušati unutrašnji glas, savetuje se oprez kako bi se izbjegle impulsivne reakcije.

Pun Mjesec u Raku podsjeća na potrebu za emotivnom ravnotežom. Briga o drugima ne bi trebalo da ide na štetu ličnog mira, a ovaj period je idealan za emotivno rasterećenje, opraštanje i oslobađanje od svega što vas vezuje za prošlost i narušava osjećaj sigurnosti u sadašnjem trenutku, piše naj žena.

