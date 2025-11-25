Najbolji preliv za pite koji samo pekari koriste: U isto vrijeme će biti hrskava i sočna

Ako želite da vaša pita bude mekana iznutra, a hrskava spolja, ključ je u posebnom prelivu koji koriste pekari. Tajna nije u pećnici ni u korama, već u ovom jednostavnom spoju sastojaka koji svaku pitu pretvara u savršeno zapečeno, mirisno jelo.

Pite su neizostavne na domaćim trpezama – sa sirom, mesom, zeljem, krompirom, bundevom ili spanaćem. Ipak, ono što pravu pekarsku pitu razlikuje od domaće jeste upravo ovaj preliv od mlijeka, brašna, ulja i kvasca.

Tajna pekarske pite: preliv koji mijenja sve

Pekari znaju trik koji korama daje savršenu teksturu – spolja blago hrskavu, a iznutra sočnu i mekšu. Ovaj preliv je jednostavan, ali pravi čudo od svake pite.

Sastojci:

8 kašika brašna

1 kesica suvog kvasca

2 šolje mlijeka

100 ml ulja

prstohvat soli

malo šećera

Priprema:

Pomiješajte malo šećera i kvasac, pa ih prelijte mlakim mlijekom i dobro promiješajte.

Dodajte so, ulje i brašno, pa sjedinite u glatku smjesu.

Svaku koru premažite ovim prelivom, zatim filujte po želji i slažite kao obično.

Ako vam preliv ostane, prelijte ga preko pripremljene pite i ostavite da odstoji oko sat vremena prije pečenja.

Bez obzira da li pravite gibanicu, zeljanicu ili mesnu pitu, ovaj preliv daje korama neodoljivu kombinaciju hrskavosti i mekoće – baš kao u najboljim pekarama.

Isprobajte ga jednom i postat će vaš tajni sastojak za svaku narednu pitu. prenosi Novi.

