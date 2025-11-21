Karamel + kafa = kolač koji svi žele još jednom!

Sastojci

Biskvit (2 jaja)

2 jaja

80 g šećera

80 g brašna

30 ml ulja

30 ml mlijeka

1/2 praška za pecivo

1 kašika kakaa (opcionalno)

Karamel krema

260 g šećera

4 supene kašike griza

2 kesice vanilin šećera

100 ml mlijeka (za griz)

800 ml mlijeka (za kuhanje)

100 g mljevenih badema (po želji)

Glazura od kafe

200 ml mlijeka

1-2 kašike instant kafe

2 kašike kakaa

3-4 kašike šećera

1 kašika gustina

2 kašike ulja

—

Priprema

1. Biskvit

1. Umutiti jaja i šećer 3 minute dok ne postanu pjenasta.

2. Dodati ulje i mlijeko, kratko izmiješati.

3. Umiješati brašno i prašak za pecivo (i kakao ako želite).

4. Sipati u manji pleh (30×20 cm).

5. Peći 12–15 minuta na 180°C.

6. Ohladiti prije dodavanja kreme.

—

2. Karamel krema

1. U šerpi otopiti 260 g šećera na srednjoj vatri dok ne dobije zlatno-smeđu boju (karamel).

2. Pažljivo dodati 100 ml mlijeka u kojem je razmućen griz i vanilin šećer. Kratko prokuhati da se karamel otopi i sjedini.

3. Dodati 800 ml mlijeka i miješati dok se smjesa ne zagrije i lagano zgusne.

4. Kuhati 2–3 minute dok krema ne postane gusta.

5. Po želji, dodati mljevene bademe i sjediniti.

6. Odmah preliti preko ohlađenog biskvita.

—

3. Glazura od kafe

1. Pomiješati kakao, šećer i gustin sa malo mlijeka.

2. Zagrijati ostatak mlijeka i dodati smjesu. Kuhati dok se blago ne zgusne.

3. Maknuti sa vatre, dodati otopljenu kafu i ulje.

4. Prohladiti 5–10 minuta i preliti preko karamel kreme.

—

4. Hlađenje

Ostaviti kolač najmanje 3 sata u frižideru, najbolje preko noći, kako bi se krema potpuno stegnula i okusi sjedinili.

