Karamel + kafa = kolač koji svi žele još jednom!

Sastojci
Biskvit (2 jaja)
2 jaja
80 g šećera
80 g brašna
30 ml ulja
30 ml mlijeka
1/2 praška za pecivo
1 kašika kakaa (opcionalno)
Karamel krema
260 g šećera
4 supene kašike griza
2 kesice vanilin šećera
100 ml mlijeka (za griz)
800 ml mlijeka (za kuhanje)
100 g mljevenih badema (po želji)
Glazura od kafe
200 ml mlijeka
1-2 kašike instant kafe
2 kašike kakaa
3-4 kašike šećera
1 kašika gustina
2 kašike ulja
—
Priprema
1. Biskvit
1. Umutiti jaja i šećer 3 minute dok ne postanu pjenasta.
2. Dodati ulje i mlijeko, kratko izmiješati.
3. Umiješati brašno i prašak za pecivo (i kakao ako želite).
4. Sipati u manji pleh (30×20 cm).
5. Peći 12–15 minuta na 180°C.
6. Ohladiti prije dodavanja kreme.
—
2. Karamel krema
1. U šerpi otopiti 260 g šećera na srednjoj vatri dok ne dobije zlatno-smeđu boju (karamel).
2. Pažljivo dodati 100 ml mlijeka u kojem je razmućen griz i vanilin šećer. Kratko prokuhati da se karamel otopi i sjedini.
3. Dodati 800 ml mlijeka i miješati dok se smjesa ne zagrije i lagano zgusne.
4. Kuhati 2–3 minute dok krema ne postane gusta.
5. Po želji, dodati mljevene bademe i sjediniti.
6. Odmah preliti preko ohlađenog biskvita.
—
3. Glazura od kafe
1. Pomiješati kakao, šećer i gustin sa malo mlijeka.
2. Zagrijati ostatak mlijeka i dodati smjesu. Kuhati dok se blago ne zgusne.
3. Maknuti sa vatre, dodati otopljenu kafu i ulje.
4. Prohladiti 5–10 minuta i preliti preko karamel kreme.
—
4. Hlađenje
Ostaviti kolač najmanje 3 sata u frižideru, najbolje preko noći, kako bi se krema potpuno stegnula i okusi sjedinili.