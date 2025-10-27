Ova dva popularna pića mogu da povećaju rizik od začepljenja arterija

Međutim, iako se čini da su neki od tih napitaka bezopasni, sve više stručnjaka upozorava da određene vrste pića mogu dugoročno da imaju štetan uticaj na naše zdravlje, posebno na rad srca i krvnih sudova.

Začepljenje arterija, poznato i kao ateroskleroza, jedan je od glavnih uzroka srčanih i moždanih udara, a prehrambene navike igraju ključnu ulogu u njegovom razvoju.

Stručnjaci upozoravaju da čak i pića koja se često smatraju “bezazlenima” mogu da doprinesu nakupljanju masnih naslaga u arterijama. Prema savjetnicima za ishranu, problem nije samo u kalorijama, već i u kombinaciji šećera, masti i veštačkih dodataka koji podstiču upalne procese u organizmu.

Dvije vrste napitaka posebno se izdvajaju, a redovno se konzumiraju širom svijeta, iako su povezane s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Zaslađeni gazirani sokovi

Zaslađeni gazirani napici su već dugo na meti zdravstvenih stručnjaka zbog visokog sadržaja šećera. Samo jedna limenka može da sadrži i do deset kašičica rafinisanog šećera, što višestruko premašuje preporučeni dnevni unos.

Prekomjeran unos šećera dovodi do povećanja nivoa triglicerida u krvi, što s vremenom može da uzrokuje oštećenje zidova arterija. Osim toga, ovi napici često sadrže fosfornu kiselinu i vještačke boje koje dodatno mogu da naruše ravnotežu minerala i utiču na zdravlje srca.

Prema riječima nutricionista, rizik se dodatno povećava ako se ovi napici konzumiraju svakodnevno, jer tijelo neprestano ostaje pod uticajem povišenog nivoa glukoze i insulina.

Dugoročno, to može dovesti do insulinske rezistencije, gojaznosti i povećanog nakupljanja plaka u arterijama. Stručnjaci preporučuju da se gazirani sokovi zamijene običnom vodom s dodatkom svježeg voća ili prirodnim biljnim čajevima bez dodatog šećera.

Energetski napici

Energetski napici postali su simbol modernog načina života — dostupni su na svakom koraku i reklamiraju se kao idealno rešenje za umor i manjak koncentracije. Međutim, ono što ih čini “energetskim” često je upravo kombinacija visokih količina kofeina, šećera i stimulansa.

Takva kombinacija privremeno povećava krvni pritisak i broj otkucaja srca, ali dugoročno može da ošteti krvne sudove i ubrza proces začepljenja arterija.

Mnogi nutricionisti naglašavaju da redovna konzumacija energetskih pića, naročito u kombinaciji s alkoholom ili fizičkim naporom, može da bude izuzetno opasna.

Osim što podstiče dehidrataciju, takva pića remete prirodan ritam rada srca i povećavaju oksidativni stres u organizmu.

Umjesto da se poseže za “brzim izvorima energije”, preporučuje se odmor, dovoljan unos vode i ishrana bogata magnezijumom, vlaknima i zdravim mastima koje podržavaju normalan rad kardiovaskularnog sistema.

Iako povremena konzumacija ovih napitaka vjerovatno neće imati ozbiljne posljedice, dugoročna i česta upotreba povezuje se s većim rizikom za zdravlje srca i krvnih sudova, pa stručnjaci savjetuju umjerenost i svjesniji izbor pića u svakodnevnoj ishrani, piše B92.

Facebook komentari