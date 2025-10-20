Nutricionisti: Dodajte jednu namirnicu u supu i učinit će čudo za zdravlje vašeg srca!

Podaci Instacarta pokazuju da su zimski mjeseci period kada se najviše konzumiraju supe, a među najpopularnijima su pileća supa s rezancima te krem supe od piletine i gljiva.

Ako je jedan od naših ciljeva zaštita zdravlja srca, postoji sastojak koji bi, prema riječima dijetetičara ili nutricionista, trebalo češće dodavati u supe — leća.

“Biljni proteini obično su dobar izbor za one koji žele smanjiti unos zasićenih masti”, objašnjava dijetetičarka Marra Burroughs za Parade, prenosi Index.

Dodaje kako se zasićene masti, koje se u velikim količinama nalaze u mesu i prerađenim proizvodima, povezuju s povećanjem LDL holesterola i rizikom od srčanih bolesti.

Dijetetičarka Amy Chow ističe da biljni proteini, uključujući leću, mogu smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti za 27 posto te napominje:

“Leća je jedan od najboljih biljnih izvora željeza, što pomaže ljudima koji slijede biljnu ishranu da unesu dovoljno tog minerala.“

Leća koristi cijelom organizmu jer je bogata vlaknima i antioksidansima

Leća je prirodno siromašna mastima, a sadrži uglavnom nezasićene masnoće koje doprinose zdravlju srca i mogu pomoći u regulaciji tjelesne težine. Burroughs pojašnjava da leća sadrži i kalij i magnezij, elektrolite ključne za zdravlje srca i krvni pritisak.

“Kalij pomaže tijelu da se oslobodi viška natrija, a magnezij potpomaže širenje krvnih sudova“, kaže ona. Osim toga, leća je bogata folatom, koji je važan za zdravlje krvnih sudova i smanjenje rizika od moždanog udara.

Prema riječima dijetetičarki, leća koristi i cijelom organizmu jer je bogata vlaknima i antioksidansima. Oko 200 grama leće sadrži približno 16 grama vlakana, što doprinosi zdravlju crijeva, boljoj probavi i pravilnom radu crijeva.

“Uključivanje biljnih namirnica bogatih proteinima, poput leće, pruža alternativni izvor proteina, uz dodatne koristi vlakana i antioksidansa za zdravlje srca“, zaključila je Burroughs.

