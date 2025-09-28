Hrana i piće

Pita od blitve i sira idealna i topla i hladna

4.4K  
Objavljeno prije 31 minuta

Kad poželimo nešto brzo, jednostavno i ukusno, često posegnemo za receptima koji nas spašavaju i kad nemamo puno vremena, ali ipak želimo na stol staviti domaće jelo.

Upravo takva je pita od blitve i sira, sočna i idealna i za obiteljski ručak i za ponijeti na posao. Može se poslužiti i topla i hladna, a uvijek će oduševiti svojim finim spojem okusa.

Sastojci (za lim 20 x 30 cm):

400 g blitve
300 g svježeg sira
200 g kiselog vrhnja
3 jaja1 pakiranje kora za pitu
5 žlica ulja
sol, biber

Priprema:

Najprije se blitva opere, nasjecka i kratko prokuha u kipućoj vodi samo da omekša. Potom se dobro ocijedi i pomiješa sa svježim sirom, kiselim vrhnjem, jajima, te posoli i pobiberi.

Tepsija se premaže uljem, pa se počinje slagati pita: red kore, red nadjeva, pri čemu se svaka kora lagano premaže uljem da bi pita ostala sočna i dobila zlatnu koricu,pišu Vijesti

Na kraju se stavi kora premazana uljem, pa se cijela pita peče u rerni oko 35 minuta na 200 °C, dok ne poprimi lijepu zlaćanu boju.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh