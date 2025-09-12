Napravite pitu s jabukama

Pita sa jabukama je jedan od najomiljenijih i najklasičnijih kolača širom svijeta, a uglavnom najavljuje jesen i ono hladnije vrijeme.

Njena savršena kombinacija hrskave korice i sočne, aromatične jabuke čini je idealnim desertom za svaku priliku – od porodičnih okupljanja do svečanih večera.

Jednostavna za pripremu kao što i njen recept pokazuje, a uvijek ukusna, pita sa jabukama donosi toplinu doma i sladak miris jeseni u svaki dom.

Sastojci za pitu sa jabukama:

500 g kora za pitu

1 kg jabuka

4 kašike griza

8 kašika šećera

1 kašičica cimeta

50 g suhog grožđa

2 kesice vanilin šećera

150 ml ulja

100 ml kisele vode.

Priprema pite sa jabukama:

Kore za pitu podijelite na grupe od po četiri lista. Suho grožđe potopite u šoljicu vode i ostavite da stoji najmanje 15 minuta. Jabuke očistite, pa ih izrendajte i izmiješajte sa grizom, četiri kašike šećera, vanilin šećerom, cimetom i suhim grožđem.

Griz će iz jabuka pokupiti svu tečnost, pa pita neće biti gnjecava.

Kiselu vodu i ulje izmiješajte, pa mješavinom premazujte kore. Treću koru pospite kašikom šećera, stavite četvrtu koru i na nju rasporedite četvrtinu fila.

Kore savijte u rolat, a rolate poredajte u podmazan pleh.

Ostatkom mješavine ulja i kisele vode premažite rolate jednako, pa pitu stavite u hladnu rernu, a onda je uključite na 180 stepeni i pecite dok pita ne porumeni, najmanje 45 minuta.

Ovakvim načinom pečenja kore neće preplanuti, a jabuke ostati žive, već će se sve jednako i ravnomjerno ispeći,piše Avaz

Kada je pita pečena, izvadite je iz rerne i ostavite da se ohladi. Obilno je pospite prah šećerom, isijecite tankim i oštrim nožem, pa poslužite. Pita sa jabukama je spremna za konzumaciju, prenosi Ona.

