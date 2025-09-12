Napravite pitu s jabukama

Pita sa jabukama je jedan od najomiljenijih i najklasičnijih kolača širom svijeta, a uglavnom najavljuje jesen i ono hladnije vrijeme.
Njena savršena kombinacija hrskave korice i sočne, aromatične jabuke čini je idealnim desertom za svaku priliku – od porodičnih okupljanja do svečanih večera.
Jednostavna za pripremu kao što i njen recept pokazuje, a uvijek ukusna, pita sa jabukama donosi toplinu doma i sladak miris jeseni u svaki dom.
Sastojci za pitu sa jabukama:
500 g kora za pitu
1 kg jabuka
4 kašike griza
8 kašika šećera
1 kašičica cimeta
50 g suhog grožđa
2 kesice vanilin šećera
150 ml ulja
100 ml kisele vode.
Priprema pite sa jabukama:
Kore za pitu podijelite na grupe od po četiri lista. Suho grožđe potopite u šoljicu vode i ostavite da stoji najmanje 15 minuta. Jabuke očistite, pa ih izrendajte i izmiješajte sa grizom, četiri kašike šećera, vanilin šećerom, cimetom i suhim grožđem.
Griz će iz jabuka pokupiti svu tečnost, pa pita neće biti gnjecava.
Kiselu vodu i ulje izmiješajte, pa mješavinom premazujte kore. Treću koru pospite kašikom šećera, stavite četvrtu koru i na nju rasporedite četvrtinu fila.
Kore savijte u rolat, a rolate poredajte u podmazan pleh.
Ostatkom mješavine ulja i kisele vode premažite rolate jednako, pa pitu stavite u hladnu rernu, a onda je uključite na 180 stepeni i pecite dok pita ne porumeni, najmanje 45 minuta.
Ovakvim načinom pečenja kore neće preplanuti, a jabuke ostati žive, već će se sve jednako i ravnomjerno ispeći,piše Avaz
Kada je pita pečena, izvadite je iz rerne i ostavite da se ohladi. Obilno je pospite prah šećerom, isijecite tankim i oštrim nožem, pa poslužite. Pita sa jabukama je spremna za konzumaciju, prenosi Ona.