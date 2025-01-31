Veliki eksperti otkrivaju: Ovo je najbolje maslinovo ulje

No, iako se čini kao jednostavan proizvod, velika je razlika između običnog i ekstra djevičanskog maslinovog ulja (EVOO). Ekstra djevičansko ulje je nerafinirano, hladno cijeđeno i nije tretirano hemikalijama ili toplinom, zbog čega zadržava više okusa, mirisa i nutritivnih svojstava.

Stručnjak za maslinovo ulje Mazen Assaf ističe da pri odabiru ulja treba obratiti pažnju na ambalažu, tamno staklo ili metalne boce štite ulje od svjetlosti i topline, koje mogu uništiti okus i korisna svojstva. Preporučuje se biranje ulja iz jedne regije (single-origin), s jasno navedenom sortom masline na etiketi, jer to ukazuje na njegovu autentičnost i višu kvalitetu.

Iako Grčka i Španija važe za zemlje s vrhunskim maslinovim uljima, mnogi poznati kuhari i stručnjaci izdvajaju italijanska ulja kao najbolja. Ulja iz regija poput Toskane i Apulije često su cijenjena zbog izraženog i uravnoteženog okusa. Posebno se hvale ulja napravljena od sorte Coratina, kao i ulja iz manjih, porodičnih farmi koja su organska i hladno cijeđena.

Osim kvaliteta i geografskog porijekla, stručnjaci savjetuju da obratite pažnju na oznake kao što su PDO (Protected Designation of Origin), koje garantiraju da je ulje proizvedeno u određenoj regiji i po tradicionalnim metodama. Takođe, svježina ulja je ključna, najbolje je kada je godina berbe jasno označena na boci.

Za one koji traže jednostavnija rješenja, dostupna su i kvalitetna ulja u supermarketima, ali važno je provjeriti etiketu i birati proizvode u tamnim bocama, bez dodataka drugih jeftinijih ulja. Uz malo pažnje pri izboru, maslinovo ulje može postati ne samo nezaobilazan dodatak jelima, već i pravi gastronomski užitak, prenosi Radiosarajevo.

